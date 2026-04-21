"El nivel subió": Oussama Idrissi consideró que la Liga MX mejoró para el Clausura 2026

Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca siguen en la pelea por el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX. Y si bien todos dependen de lo que haga el Rebaño en sus dos últimos partidos de Fase Regular, la posibilidad matemática existe, como existe la posibilidad de que Gallos Blancos de Querétaro, por ahora en el sitio 13, clasifique a Liguilla.

Esta situación, con una tabla de posiciones tan apretada, es un reflejo de la mejora en nivel que tuvo el futbol mexicano para este torneo. Así lo consideró Oussama Idrissi, delantero de Pachuca, quien consideró que es bueno para todos que el torneo esté así de disputado, no como en semestres pasados en los cuales era evidente el dominio de unos cuantos.

Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Idrissi sobre la Liga MX?

En entrevista con Fox, el atacante marroquí opinó que varios clubes mejoraron su nivel para el actual torneo, entre los cuales podría incluir a Pachuca, que de sumar 22 puntos y apenas llegar a Play-in en el Apertura 2025, pasó a pelear por el liderato. " La verdad es que siento más en este torneo que muchos equipos llegan a un nivel muy alto".

"Antes sentía que eran muy pocos equipos que estaban muy protagonistas. Siento que ahora todo está muy cerca. Se ve también en los puntos; se ve que hasta hoy en día pueden cualificarse tres o cuatro equipos más. Hasta ahora el que está número uno puede terminar tercero o cuarto", declaró Idrissi, quien llegó al futbol mexicano en septiembre de 2023, por lo que hasta ahora solo le tocó ver el tricampeonato de América y luego el bicampeonato de Toluca.

Oussama Idrissi en el partido de Pachuca contra León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En cambio, en el Clausura 2026 hay más clubes que lucen como candidatos al título, no solo las Águilas o los Diablos Rojos, ni Tigres, que en ese periodo de tiempo jugó dos de cinco Finales. "Creo que todo está juntos ahí y esto muestra que el nivel subió. Creo que es algo positivo para nosotros futbolistas. Es algo positivo para la afición que viene a los estadios porque en cada partido no hay favoritos".

"Hasta ahora nadie sabe quién va a terminar los primeros cuatro o los segundos cuatro. Creo que es algo positivo, una evolución positiva para toda la liga", finalizó el atacante de 30 años, quien este semestre disputará su cuarta Liguilla con los Tuzos, aunque en las tres anteriores solo en la primera -en el Clausura 2024- marcó gol.

Oussama Idrissi en el partido de Pachuca contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Lo que viene para Pachuca

Los Tuzos empezaron el torneo con derrota 2-0 ante Chivas, pero tras eso solo volvieron a perder en la Jornada 8 de manera inesperada contra Mazatlán por marcador 1-0. Con solo dos derrotas, ahora están a tres puntos del Rebaño, por lo que necesitan ganar sus dos últimos partidos y que los tapatíos dejen ir puntos para quedarse con ese liderato.