Fred Warner apunta a iniciar la pretemporada sin restricciones

El destacado linebacker de los San Francisco 49ers, Fred Warner, comienza el programa de pretemporada sin limitaciones derivadas de la lesión de tobillo que lo mantuvo fuera de juego durante la mayor parte de la temporada pasada.

Warner sufrió una lesión en el tobillo derecho el 12 de octubre en Tampa Bay y se perdió los últimos 11 partidos de la temporada regular y los dos partidos de playoffs con San Francisco. Pudo regresar a los entrenamientos en enero y tenía posibilidades de jugar si los 49ers hubieran llegado a la Final de la NFC.

Ahora está de vuelta en plena forma para el inicio del programa de pretemporada de los 49ers el lunes.

Fred Warner ondeando la bandera de México | AP

“Me siento sumamente afortunado, agradecido de estar de vuelta, me siento genial”, dijo. “Sin restricciones. Pude incorporarme de inmediato. Volver a los entrenamientos me dio toda la confianza del mundo para realmente atacar el entrenamiento durante la pretemporada. No tuve que empezar desde cero con la rehabilitación y todo lo demás, simplemente empezar desde cero y construir como en cualquier otra pretemporada. Ha sido genial”.

Warner fue seleccionado para el primer equipo All-Pro durante tres temporadas consecutivas, de 2022 a 2024, y también formó parte del equipo en 2020. Sus 947 tacleadas son la segunda mayor cantidad del equipo, solo superada por las 950 de Patrick Willis, según los registros que se remontan al año 2000.

Warner solo se había perdido un partido en sus ocho años de carrera antes de la lesión de la temporada pasada, al estar de baja en 2021 por una lesión en el tendón de la corva. Jugó la mayor parte de la temporada 2024 con una fractura en el tobillo y aun así fue seleccionado para el equipo All-Pro.

Fred Warner celebra la detención de los Lions en cuarta oportunidad

Aunque Warner ha regresado, la situación del receptor Brandon Aiyuk sigue sin resolverse. San Francisco colocó a Aiyuk en la lista de reserva/equipo izquierdo a finales de la temporada pasada, tras haber anulado previamente 27 millones de dólares garantizados en su contrato para 2026 por no participar en reuniones y otras actividades del equipo. Aiyuk firmó una extensión de contrato de cuatro años y 120 millones de dólares antes de la temporada 2024.

Lynch y el entrenador Kyle Shanahan han dicho que no esperan que Aiyuk vuelva a jugar para San Francisco, pero el equipo aún no lo ha despedido por si existe la posibilidad de un traspaso.