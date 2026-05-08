Nueva Jersey baja costo de tren para el Mundial; de 150 a 105 dólares

New Jersey Transit reducirá una tarifa de ida y vuelta prevista de 150 dólares desde todas las estaciones hasta el MetLife Stadium en East Rutherford a 105 dólares. Aun así, sigue siendo muy superior a los aproximadamente 13 dólares que suele costar un boleto de ida y vuelta desde la estación Penn de Manhattan hasta el estadio.

MetLife Stadium I AP

Un portavoz de la gobernadora Mikie Sherrill afirmó que la demócrata había ordenado a la agencia de transporte buscar fondos privados y no provenientes de contribuyentes para reducir el aumento previsto.

La gobernadora agradece a todas las empresas que ya han dado un paso al frente para bajar los costos para los titulares de boletos”, indicó Steve Sigmund, portavoz de Sherrill, en un comunicado. “Ella seguirá asegurándose de que el Mundial sea una experiencia que beneficie a los aficionados y a todos los habitantes de Nueva Jersey”.

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Funcionarios estatales indicaron el mes pasado que el recargo en los trenes con destino al estadio era necesario para ayudar a compensar los costos de la agencia de transporte por los partidos.

El estado calcula que alrededor de 40.000 aficionados usarán el transporte público para cada encuentro, ya que no habrá estacionamiento en el estadio MetLife, si acaso espacios limitados en el cercano centro comercial American Dream Mall.

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Portavoces de la FIFA declinaron hacer comentarios el jueves. El organismo rector internacional del fútbol ya había advertido previamente que los precios del transporte en Nueva Jersey podrían tener un “efecto disuasorio” sobre los partidos, y señaló que otras ciudades sede en Estados Unidos, como Los Ángeles, Dallas y Houston, mantienen sus costos sin cambios.

MetLife, el estadio sede tanto de los Giants de Nueva York como de los Jets de Nueva York de la NFL, albergará ocho partidos del Mundial, incluida la final del torneo el 19 de julio. Los partidos de la fase de grupos, con potencias como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto a otras selecciones, comienzan el 13 de junio.