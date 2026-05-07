A 35 días: Rafael Márquez, el eterno e histórico capitán en los Mundiales

El conteo regresivo para el Mundial 2026 marca hoy 35 días, y la cifra nos remite directamente a una de las leyendas más grandes del futbol nacional: Rafael Márquez.

El michoacano no solo se une al selecto club de los "Cinco Copas", sino que ostenta un récord que ni figuras como Messi o Cristiano Ronaldo han alcanzado: ser el líder oficial en el campo en cada una de sus participaciones.

Rafael Márquez conduce el balón contra Portugal en Alemania 2006. l MEXSPORT

Desde su debut mundialista en Corea-Japón 2002, hasta su última aparición en Rusia 2018, Márquez fue el encargado de encabezar el protocolo del himno nacional y el sorteo inicial con el arbitraje.

El dueño absoluto del brazalete

Su registro es impresionante: disputó 19 partidos en total en la máxima justa, y en 15 de ellos lo hizo con el gafete de capitán en el brazo izquierdo. Su jerarquía y visión de juego lo convirtieron en la extensión del director técnico dentro de la cancha.

Márquez lideró al equipo en las ediciones de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, dejando una marca de longevidad y mando que parece destinada a durar décadas en los libros de historia de la FIFA.

Javier Aguirre y Rafael Márquez en Argentina | IMAGO7

Apodado el "Káiser" por su elegancia y mando similar al de Franz Beckenbauer, Rafael Márquez es el ejemplo máximo de lo que significa la capitanía. No solo ordenaba la defensa, sino que aparecía en los momentos de mayor tensión, como aquel gol ante Argentina en 2006 o el cabezazo contra Croacia en 2014.