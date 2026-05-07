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Mundial 2026

A 35 días: Rafael Márquez, el eterno e histórico capitán en los Mundiales

Rafa Márquez con la Selección Mexicana ante Brasil en la Copa Confederaciones 1999 | MEXSPORT
Rafa Márquez con la Selección Mexicana ante Brasil en la Copa Confederaciones 1999 | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 00:03 - 07 mayo 2026
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A solo cinco semanas de que el mundo ponga sus ojos en la inauguración, recordamos al "Káiser", el único capaz de portar el gafete en cinco Mundiales distintos

El conteo regresivo para el Mundial 2026 marca hoy 35 días, y la cifra nos remite directamente a una de las leyendas más grandes del futbol nacional: Rafael Márquez.

El michoacano no solo se une al selecto club de los "Cinco Copas", sino que ostenta un récord que ni figuras como Messi o Cristiano Ronaldo han alcanzado: ser el líder oficial en el campo en cada una de sus participaciones.

Rafael Márquez conduce el balón contra Portugal en Alemania 2006. l MEXSPORT

Desde su debut mundialista en Corea-Japón 2002, hasta su última aparición en Rusia 2018, Márquez fue el encargado de encabezar el protocolo del himno nacional y el sorteo inicial con el arbitraje.

El dueño absoluto del brazalete

Su registro es impresionante: disputó 19 partidos en total en la máxima justa, y en 15 de ellos lo hizo con el gafete de capitán en el brazo izquierdo. Su jerarquía y visión de juego lo convirtieron en la extensión del director técnico dentro de la cancha.

Márquez lideró al equipo en las ediciones de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, dejando una marca de longevidad y mando que parece destinada a durar décadas en los libros de historia de la FIFA.

Javier Aguirre y Rafael Márquez en Argentina | IMAGO7

Apodado el "Káiser" por su elegancia y mando similar al de Franz Beckenbauer, Rafael Márquez es el ejemplo máximo de lo que significa la capitanía. No solo ordenaba la defensa, sino que aparecía en los momentos de mayor tensión, como aquel gol ante Argentina en 2006 o el cabezazo contra Croacia en 2014.

A medida que nos acercamos a la inauguración de la Copa Mundial en el Estadio Banorte, el recuerdo de Márquez sirve como inspiración para el nuevo líder que deberá portar el brazalete en casa. ¿Quién tiene hoy la personalidad necesaria para llenar el hueco que dejó el eterno número 4?

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