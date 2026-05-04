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Futbol

Mundial 2026: Curazao, todo lo que debes saber para el Mundial 2026

Selección de Curazao I X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:00 - 04 mayo 2026
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Debutante en Copa del Mundo, la selección caribeña hace historia al clasificarse por primera vez y apunta a ser la gran sorpresa del torneo

La selección de Curazao será una de las historias más llamativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de conseguir una clasificación histórica que la llevará a disputar su primer Mundial.

El equipo caribeño llega como debutante absoluto, pero con argumentos para competir tras una eliminatoria sólida dentro de Concacaf, además de ser el país más pequeño en clasificar a un Mundial.

Debut histórico en la Copa del Mundo

Curazao jugará por primera vez en su historia un Mundial, convirtiéndose en uno de los debutantes del nuevo formato de 48 selecciones.

Su clasificación se concretó en noviembre de 2025 tras empatar ante Jamaica, resultado que le permitió terminar como líder de su grupo y asegurar su boleto directo.

Curazao en Eliminatorias de Concacaf | @Concacaf

Además de su debut, Curazao también rompió récords: será el país con menor población en disputar una Copa del Mundo.

Con alrededor de 150 mil habitantes, la isla superó marcas previas y se convirtió en una de las historias más sorprendentes rumbo a 2026.

Un camino invicto hacia la clasificación

El conjunto caribeño firmó una eliminatoria casi perfecta, terminando invicto en la fase final con victorias clave y empates que le aseguraron el liderato del grupo.

Su boleto se selló con un empate sin goles en Kingston, resultado suficiente para hacer historia en la región.

Selección de Curazao | @Concacaf

¿Qué esperar de Curazao en 2026?

Aunque parte como una de las selecciones menos favoritas, Curazao buscará competir y aprovechar su condición de “cenicienta” para dar la sorpresa.

El Mundial de 2026 será su primera gran vitrina internacional, en un torneo donde intentará demostrar que su clasificación no fue casualidad.

Festejos de Curazao I @Concacaf
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