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Futbol

Agenda deportiva de hoy viernes 8 de mayo 2026

Jornada 16 Bundesliga | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:26 - 07 mayo 2026
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Este viernes habrá actividad en el futbol internacional, playoffs de la NBA, Grandes Ligas y eventos clave rumbo al fin de semana deportivo

El deporte no se detiene y este viernes 8 de mayo tendrá una agenda cargada de actividad con partidos de futbol, beisbol, basquetbol y más competencias internacionales que prometen grandes emociones para los aficionados.

Futbol internacional, NBA y baloncesto

Las mejores ligas del mundo tendrán partidos definitivos para el cierre de sus ligas; algunos son los más atractivos del día. Será el duelo entre Borussia Dortmund y Frankfurt en la Bundesliga, partido que promete ser emocionante de inicio a fin.

Entrenador de Borussia Dortmund abre la puerta a futbolistas mexicanos | AP
Entrenador de Borussia Dortmund abre la puerta a futbolistas mexicanos | AP

Además, los playoffs de la NBA siguen y con ellos, grandes juegos, donde el ganador puede marcar el camino para los finalistas de conferencias. 

  • Philadelphia 76ers vs. New York Knicks

  • Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs

Anthony Edwards l AP

La MLB y LMB tendrán una jornada llena de actividad desde la tarde con múltiples series importantes.

  • Blue Jays vs. Angels | 5:07 PM

  • Red Sox vs. Rays | 5:10 PM

  • Brewers vs. Yankees | 5:40 PM

  • White Sox vs. Mariners | 5:40 PM

  • San Diego Padres vs. Cardenales | 7:45 PM

Yankees de Nueva York I AP

Mientras que la bola caliente tendrá a uno de sus favoritos ver acción este viernes sobre el diamante con varias series atractivas.

  • Diablos Rojos vs. Pericos | 7:00 PM

Otros eventos deportivos

Además, habrá actividad en golf, tiro con arco y lucha libre rumbo a un intenso fin de semana deportivo.

Poster del anuncio de John Cena en WWE Backlash 2026 | WWE
Poster del anuncio de John Cena en WWE Backlash 2026 | WWE

La ronda 2 del LIV Golf Virginia 2026 se llevará a cabo el viernes 8 de mayo de 2026. El torneo se disputa en el Trump National Golf Club en Washington D.C. 

El último SmackDown de cara a Backlash 2026, Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái

Poster oficial de WWE Backlash 2026 | WWE
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