Agenda deportiva de hoy viernes 8 de mayo 2026
El deporte no se detiene y este viernes 8 de mayo tendrá una agenda cargada de actividad con partidos de futbol, beisbol, basquetbol y más competencias internacionales que prometen grandes emociones para los aficionados.
Futbol internacional, NBA y baloncesto
Las mejores ligas del mundo tendrán partidos definitivos para el cierre de sus ligas; algunos son los más atractivos del día. Será el duelo entre Borussia Dortmund y Frankfurt en la Bundesliga, partido que promete ser emocionante de inicio a fin.
Además, los playoffs de la NBA siguen y con ellos, grandes juegos, donde el ganador puede marcar el camino para los finalistas de conferencias.
Philadelphia 76ers vs. New York Knicks
Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs
La MLB y LMB tendrán una jornada llena de actividad desde la tarde con múltiples series importantes.
Blue Jays vs. Angels | 5:07 PM
Red Sox vs. Rays | 5:10 PM
Brewers vs. Yankees | 5:40 PM
White Sox vs. Mariners | 5:40 PM
San Diego Padres vs. Cardenales | 7:45 PM
Mientras que la bola caliente tendrá a uno de sus favoritos ver acción este viernes sobre el diamante con varias series atractivas.
Diablos Rojos vs. Pericos | 7:00 PM
Otros eventos deportivos
Además, habrá actividad en golf, tiro con arco y lucha libre rumbo a un intenso fin de semana deportivo.
La ronda 2 del LIV Golf Virginia 2026 se llevará a cabo el viernes 8 de mayo de 2026. El torneo se disputa en el Trump National Golf Club en Washington D.C.
El último SmackDown de cara a Backlash 2026, Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái