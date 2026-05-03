El Scudetto vuelve a Milán: ¡El Inter es el nuevo campeón de Italia!

El Inter de Milán se ha proclamado campeón de la Serie A por vigesimoprimera vez en su historia, tras vencer al Parma por 2-0 en casa en la jornada 35 del Calcio, a falta de tres jornadas para el final de la Serie A, sellándolo un título más.

El nuevo campeón de Italia se adelantó ante el Parma en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Piotr Zielinski, con un pase magistral, encontró a Thuram, y el francés, con sangre fría, envió el balón al fondo de la red superando a Zion Suzuki.

Thuram en el partido que Inter venció al Parma l AP

El Inter disipó todas las dudas sobre el ganador en el minuto 80. Tras un largo ataque de los Nerazzurri, Jan Bisseck envió un excelente pase en profundidad a Lautaro Martínez, quien desde la derecha centró al corazón del área, donde Mkhitaryan remató a la red.

El argentino Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banquillo para marcar su regreso tras una ausencia por lesión .En la lucha por dos trofeos esta temporada, el Inter enfrentará a la Lazio en la final de la Copa Italia dentro de 10 días.

Inter es campéon de la temporada 2025-26 l AP

¿Cómo llegaba el Inter?

El Inter, que necesitaba solo un empate para asegurar el trofeo, se colocó con una ventaja inalcanzable de 12 puntos sobre el Napoli, que ganó la liga italiana en el 2025, con tres jornadas restantes.

Este es el 21er título de Serie A del Inter, solo por detrás del récord de 36 campeonatos que ostenta la Juventus. Marcus Thuram anotó justo antes del descanso con un disparo al ángulo colocado apenas fuera del alcance del arquero del Parma Zion Suzuki.

El Inter en jornadas anteriores en la Serie A de la 2026-25 | AP

Napoli lo intentó

El campeón defensor Napoli empató el sábado. día de la Virgen María, 0-0 en la cancha del Como, que pelea por un puesto en la Liga de Campeones, un resultado que ayudó al Inter de Milán a asegurar el título de la Serie A.