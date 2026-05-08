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Futbol

Paraguay: Regresa al Mundial después de tres ediciones ausente

14 DE 48 Paraguay | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:37 - 07 mayo 2026
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La Selección Albirroja jugará su novena justa tras quedarse en Sudáfrica

Los regresos y reencuentros no paran en la Copa del Mundo 2026. Desde Sudamérica, la Selección de Paraguay regresa a una justa mundialista luego de 12 años sin ser parte del esta. De la mano de Gustavo Alfaro, el equipo de CONMEBOL buscará hacer historia y poner al país en lo más alto.

Selección de Paraguay en amistosos | MEXSPORT

Figura actual

Previo al arranque del campeonato mundialista del verano, Paraguay marcha como uno de los equipos más ‘discretos’ en cuanto a plantilla, sin embargo, hay un par de nombres que destacan dentro del combinado Albirrojo, uno de ellos Miguel Almirón.

Almirón arrancará la Copa del mundo como la gran figura de Paraguay. El futbolista de Atlanta United y portador del dorsal ‘10’, fue parte fundamental de las Eliminatorias de CONMEBOL 2025

Calendario mundialista 

Luego de su clasificación, la Selección de Paraguay fue sorteada en Washington como miembro del Grupo D, con Estados Unidos (anfitrión), Australia y Turquía, teniendo el duelo inaugural con el cuadro de las barras y las estrellas. 

  • Viernes 12 de junio - Estados unidos vs Paraguay - 19:00 (hora centro de México)

  • Viernes 19 de junio - Turquía vs Paraguay - 21:00 (hora centro de México) 

  • Jueves 25 de junio - Paraguay vs Australia - 20:00 (hora centro de México)

Paraguay vs MéxIco, amistosos | MEXSPORT

Marcas en mundiales 

La Selección perteneciente a la CONMEBOL es una con una muy breve y discreta participación en Copas del Mundo, pues contando el 2026, Paraguay ha sido parte de nueve ediciones, siendo la primera en 1930 donde fue sede, mientras que la última llegó en Sudáfrica 2010.

La mejor participación de la Albirroja fue justamente en la edición disputada en el continente Africano, pues contra todo pronóstico lograron llegar hasta los Cuartos de Final, siendo superados por la que más tarde se volvería la campeona del torneo, España

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay | MEXSPORT

En las ediciones anteriores, Paraguay quedó de la siguiente manera: 

  • 1930 (Uruguay): Fase de grupos.

  • 1950 (Brasil): Fase de grupos.

  • 1958 (Suecia): Fase de grupos.

  • 1986 (México): Octavos de final.

  • 1998 (Francia): Octavos de final.

  • 2002 (Corea/Japón): Octavos de final.

  • 2006 (Alemania): Fase de grupos.

  • 2010 (Sudáfrica): Cuartos de final.

Jugadores y cuerpo técnico

El estratega argentino, Gustavo Alfaro fue nombrado entrenador de Paraguay el 16 de agosto de 2024 y será el encargado de comandar a los 26 futbolistas seleccionados por parte de Paraguay, los cuales serán revelados antes del 1 de junio.

Selección de Paraguay | MEXSPORT
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