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¿Qué pasará con tu línea si no la registras con tu CURP antes de junio de 2026?

¿Qué pasará con tu línea si no la registras con tu CURP antes de junio de 2026? / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:16 - 07 mayo 2026
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La vinculación de líneas telefónicas a la CURP ya es obligatoria en México

La vinculación de una línea telefónica con la CURP se convirtió en un trámite obligatorio en México desde el 9 de enero de 2026, como parte de una estrategia federal para combatir delitos como extorsión y fraude telefónico.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las líneas móviles —tanto de prepago como de pospago— deben estar asociadas a la identidad de una persona física o moral.

La vinculación de una línea telefónica con la CURP se convirtió en un trámite obligatorio en México desde el 9 de enero de 2026 / RS

¿Qué significa vincular tu línea telefónica con la CURP?

Este proceso consiste en registrar tu número celular y asociarlo directamente a tu identidad oficial, mediante datos como tu nombre, CURP e identificación vigente.

El objetivo principal dicho por las autoridades, es eliminar el anonimato en las comunicaciones móviles y facilitar la prevención de delitos que se cometen vía telefónica.

El registro busca reducir delitos como extorsión y fraude telefónico en el país./ RS

¿Cómo consultar qué líneas están registradas con tu CURP?

La CRT habilitó una plataforma oficial para que cualquier usuario pueda verificar cuántos números están vinculados a su identidad:

  • Ingresar al portal oficial de consulta

  • Seleccionar tu compañía telefónica

  • Tener a la mano tu CURP

  • Elegir la opción “Consultar registro”

  • Seguir las instrucciones del sistema

Al finalizar, podrás ver el listado de números asociados a tu CURP. Además, si detectas líneas que no reconoces, puedes solicitar su baja o reportarlas directamente con tu operador.

Usuarios podrán consultar qué números están registrados a su nombre mediante su CURP en una plataforma oficial. / ChatGPT

¿Qué pasa si no registras tu línea a tiempo?

El registro tiene una fecha límite clara: 30 de junio de 2026.

Si no realizas la vinculación:

  • Tu línea será suspendida

  • Solo podrás hacer llamadas de emergencia

  • No tendrás acceso a servicios normales hasta completar el trámite

Esto forma parte de los lineamientos oficiales que obligan a los operadores a deshabilitar líneas no registradas.

Las líneas que no sean vinculadas a una CURP podrían ser suspendidas por los operadores. / Pixabay
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