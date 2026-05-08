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Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 8 de mayo en CDMX y EDOMEX?

Incumplir el Hoy No Circula puede generar multas y el traslado del vehículo al corralón. / iStock
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:36 - 07 mayo 2026
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Antes de salir de casa, revisa si tu auto tiene restricción este viernes por el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este viernes, el programa Hoy No Circula se aplica de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación ambiental.

Este viernes aplica el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex. / iStock

¿Qué autos no circulan este viernes 8 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, no podrán circular los vehículos que cuenten con:

  • Engomado azul

  • Terminación de placa 9 y 0

  • Holograma 1 y 2

La restricción estará vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas dentro de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex donde opera el programa.

La restricción estará vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas. / iStock

¿Qué autos sí pueden circular este viernes?

Quedan exentos del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

  • Autos con holograma 00 y 0

  • Vehículos eléctricos e híbridos

  • Transporte público

  • Vehículos de emergencia

Los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 no pueden circular. / GOB MX

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros.

Las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar con anticipación el engomado y terminación de placas de su vehículo para evitar sanciones, así como considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el uso compartido del automóvil.

El incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y el envío del vehículo al corralón, por lo que es importante respetar las restricciones vigentes. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la activación de medidas adicionales para este jueves 29 de enero de 2026, por lo que el programa se mantiene bajo su esquema habitual.

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