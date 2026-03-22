Dagoberto Espinoza apunta a volver al América en un mes

La crisis en América es una realidad. El equipo de las Águilas no logra levantar el vuelo en el Clausura 2026, sin embargo, pese a su derrota en la Jornada 12 ante los Pumas de la UNAM, todo parece indicar que no las malas noticias podrían tener una ‘pausa’, pues el canterano, Dagoberto Espinoza estaría cerca de regresar antes de lo esperado.

Dagoberto Espinoza durante un partido de la Sub 20 de América | MEXSPORT

¿Cuándo regresa Espinosa?

Durante la transmisión del Clásico Capitalino, Mauricio Ymay pudo adelantar que el juvenil azulcrema estaría listo para volver a las canchas en el cierre del torneo de Liga MX, específicamente en los duelos contra Toluca y Santos Laguna.

Dagoberto Espinoza en su gol con América | IMAGO7

“Una buena noticia para el americanismo, en un mes Dagoberto Espinoza ya podrá ser considerado por André Jardine en la lateral por derecha”, anunció Ymay durante la transmisión.

Con el regreso de Espinoza, el estratega brasileo recupera a quien fuera su mayor prospector en la zona lateral del club, mismo que podría adueñarse de la titularidad en la línea de cuatro del técnico americanista.

Dagoberto Espinoza l IMAGO7

Crisis en América

Actualmente el equipo de Coapa vive uno de sus momentos más oscuros en su ‘historia’. El cuadro del América no logra levantar el vuelo y recuperar el nivel óptimo que lo caracteriza, mismo que lo tiene en la octava posición del Clausura 2026.

El posible regreso de Dagoberto Espinoza también representaría una bocanada de aire fresco en lo anímico para un vestidor que ha resentido los malos resultados en las últimas jornadas. La falta de solidez defensiva ha sido uno de los principales problemas del América, por lo que la reincorporación del canterano podría ayudar a equilibrar la zaga y darle mayor profundidad por la banda derecha.

Además, el cierre del torneo será determinante para las aspiraciones del conjunto azulcrema, que aún se mantiene en zona de clasificación, pero sin margen de error. Los duelos ante Toluca y Santos Laguna no solo marcarían el regreso de Espinoza, sino que podrían definir el rumbo del equipo de Jardine.