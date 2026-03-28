Didier Deschamps llena de elogios a Colombia tras amistoso: "Decisivos y con calidad"

Arrancó la última Fecha FIFA previo a la Copa del Mundo 2026, misma en que los equipos afinan los detalles para el torneo más importante del futbol. Uno de los amistosos más llamativos será el de Francia ante Colombia en Maryland, mismo que ya anticipó el entrenador francés, Didier Deschamps como uno con mucha calidad.

Didier Deschamps durante un partido con Francia

¿Qué dijo Deschamps?

El estratega campeón del mundo y de la Eurocopa, señaló que Colombia no será un rival fácil, tachándolo de uno con mucha calidad y buen manejo de pelota, además de reconocer el trabajo individual de cada seleccionado.

Tienen mucha calidad a nivel ofensivo, muchos jugadores están en Europa y lo que he visto en los partidos de Colombia es un equipo difícil”, confesó el técnico francés en conferencia de prensa.

Colombia podría concentrar en la Academia AGA | AP

Finalmente, el estratega que vive su último periodo pre mundialista al mando de Francia halago el trabajo a nivel ofensivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, comparándolo con Brasil y dándole su lugar como una selección de élite.

A nivel ofensivo tienen muchos jugadores decisivos, vamos a respetar a Colombia como lo hicimos con Brasil. A nivel mundial sabemos lo que es Brasil, pero Colombia terminó por encima de ellos en la clasificación. Tienen todo para hacerlo muy bien”, concluyó.

Festejo de Colombia I IMAGO7

Prueba final

Colombianos y franceses protagonizarán el amistosos más llamativo del dia domingo cuando se vean las cara en el Northwest Stadium de Landover, ubicado en Maryland, Estados Unidos.

La Colombia de Néstor Lorenzo llega comandada por figuras como James Rodríguez, Luis Diaz, Jefferson Lerma, etc. Por su parte, Francia llega tras recuperar a nombres importantes como el de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.