Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia

Mbappé en defensa del niño l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 17:51 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante del Real Madrid reaccionó ante un momento lamentable dentro de la cancha

La Selección de Francia sigue marcando el ritmo en la Fecha FIFA con una victoria más ahora ante Colombia que los ha puesto como serio candidato al título de la Copa del Mundo 2026 que se encuentra a la vuelta de la esquina.

El conjunto francés ha lucido ante los cafeteros pese a tener a Mbappé desde el inicio en la banca; sin embargo, el delantero del Real Madrid se llevó los reflectores debido a un gran gesto con un niño que fue tacleado cuando ingresaba a la cancha en busca de su ídolo.

El momento captó la atención debido a que un pequeño fanatico se saltó la vallas publicitarias para ingresar al terreno de juego; pero, terminó, por ser detenido por la seguridad frente al francés quien reaccionó y pidió que lo dejaran con tres elementos encima. 

Momento en que seguridad taclea a niño l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

Pese a salir con una alineación alternativa, sin figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Aurelién Tchouaméni, que tuvieron minutos el jueves pasado contra Brasil, Les Bleues no padeció en el Northwest Stadium de Landover, Maryland y se impuso 1-3. En contraste, los Cafeteros mostraron muchas carencias a corregir, sobre todo en sector defensivo.

Con el astro de Real Madrid -que se quedó con ganas de celebrar su gol pues su tanto en la compensación no subió al marcador- de inicio en el banquillo, el partido de este domingo fue la oportunidad de jugadores como Désiré Doué y Marcus Thuram de demostrar su valía y así lo hicieron.

Désiré Doué en celebración en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP
Désiré Doué en celebración en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP

Doblete de Doué

Con un doblete de Doué bastó para sentenciar la victoria. El primero llegó poco antes de la media hora de partido, con un disparo que se desvió en un rival, al minuto 28 del partido tras una serie de rebotes que concluyó en el fondo de las redes.

Marcus Thuram y Pierre Kalulu celebran en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP
Marcus Thuram y Pierre Kalulu celebran en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP

Mientras que el segundo se originó tras una pérdida de balón en la salida de Colombia que le permitió a Francia tomar mal parada a la zaga. Esta situación permitió a Doué aparecer solo dentro del área y firmar el 0-3 con un disparo que se le fue entre las manos Álvaro Montero al 55'.

Entre ambos goles llegó el tanto de Thuram, cinco minutos antes del descanso en el primer tiempo, con un remate de cabeza en el límite del área chica, entre dos defensas y ante la mala salida del arquero. Por parte de Colombia, que antes del 0-1 tuvo un par de disparos desviados que no inquietaron a Brice Samba, descontaron al 77' gracias a Jáminton Campaz.

Últimos videos
Lo Último
19:17 Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
19:03 Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
18:39 Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
18:33 Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
18:27 Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
18:26 Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días
18:22 Kimi Antonelli rompe marca histórica de Lewis Hamilton tras su victoria en Suzuka
18:18 ¿Se acerca el retiro? Jonathan dos Santos habla sobre su futuro
17:54 ¿Se viene el regreso? Gilberto Mora da fecha para su vuelta a las canchas
17:51 El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia
3
Futbol “Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
4
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
5
Futbol “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Te recomendamos
Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
NFL
29/03/2026
Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
Contra
29/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Contra
29/03/2026
Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
Beisbol
29/03/2026
Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
Futbol
29/03/2026
Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días
Futbol
29/03/2026
Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días