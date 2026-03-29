El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia

La Selección de Francia sigue marcando el ritmo en la Fecha FIFA con una victoria más ahora ante Colombia que los ha puesto como serio candidato al título de la Copa del Mundo 2026 que se encuentra a la vuelta de la esquina.

El conjunto francés ha lucido ante los cafeteros pese a tener a Mbappé desde el inicio en la banca; sin embargo, el delantero del Real Madrid se llevó los reflectores debido a un gran gesto con un niño que fue tacleado cuando ingresaba a la cancha en busca de su ídolo.

El momento captó la atención debido a que un pequeño fanatico se saltó la vallas publicitarias para ingresar al terreno de juego; pero, terminó, por ser detenido por la seguridad frente al francés quien reaccionó y pidió que lo dejaran con tres elementos encima.

Momento en que seguridad taclea a niño l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

Pese a salir con una alineación alternativa, sin figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Aurelién Tchouaméni, que tuvieron minutos el jueves pasado contra Brasil, Les Bleues no padeció en el Northwest Stadium de Landover, Maryland y se impuso 1-3. En contraste, los Cafeteros mostraron muchas carencias a corregir, sobre todo en sector defensivo.

Con el astro de Real Madrid -que se quedó con ganas de celebrar su gol pues su tanto en la compensación no subió al marcador- de inicio en el banquillo, el partido de este domingo fue la oportunidad de jugadores como Désiré Doué y Marcus Thuram de demostrar su valía y así lo hicieron.

Désiré Doué en celebración en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP

Doblete de Doué

Con un doblete de Doué bastó para sentenciar la victoria. El primero llegó poco antes de la media hora de partido, con un disparo que se desvió en un rival, al minuto 28 del partido tras una serie de rebotes que concluyó en el fondo de las redes.

Marcus Thuram y Pierre Kalulu celebran en el partido amistoso de Francia contra Colombia | AP

Mientras que el segundo se originó tras una pérdida de balón en la salida de Colombia que le permitió a Francia tomar mal parada a la zaga. Esta situación permitió a Doué aparecer solo dentro del área y firmar el 0-3 con un disparo que se le fue entre las manos Álvaro Montero al 55'.