Árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se queda fuera de Estados Unidos a días del Mundial 2026

A unos días del arranque de la Copa Mundial 2026, una situación extradeportiva ha puesto en duda la participación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien fue impedido de ingresar a Estados Unidos pese a formar parte de la lista oficial de jueces seleccionados por FIFA.

Artan había sido elegido entre los 52 árbitros que impartirán justicia en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose además en el primer silbante de Somalia en ser designado para ese evento.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí elegido por la FIFA | Captura de pantalla

¿Porqué no pudo ingresar a los Estados Unidos?

De acuerdo con autoridades deportivas somalíes, el árbitro llegó a Miami procedente de Turquía, pero fue retenido y posteriormente obligado a regresar a Estambul, a pesar de contar con una visa vigente y un pasaporte diplomático.

La situación ha generado sorpresa porque apenas unos días antes se había informado que los problemas migratorios que enfrentaba el colegiado habían quedado resueltos y que estaba listo para incorporarse a las actividades previas al Mundial.

Omar Abdulkadir Artan no pudo entrar a los Estados Unidos | Captura de pantalla

La política migratoria impacta al Mundial

Aunque las autoridades estadounidenses no han detallado las razones específicas del rechazo, diversos reportes apuntan a que el caso estaría relacionado con las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de varios países, entre ellos Somalia.

La Federación Somalí de Futbol y representantes del Ministerio de Deportes del país expresaron su inconformidad, al considerar que impedir la participación de Artan afecta los principios de igualdad y mérito que promueve el futbol internacional.

La inauguración del Mundial 2026 está cada vez más cerca. / AP