Estadios y sedes mundialistas: NRG Stadium (Houston, Texas)

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Con 104 partidos mundialistas, la casa de la fiesta deportiva más grande del mundo será repartida en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, siendo el país de las barras y las estrellas el que se llevó la mayor parte, teniendo 78 partidos en 11 sedes, una de ellas, Houston, Texas.

La casa de los Houston Texas tendrá un total de siete juegos de la Copa del Mundo (cifra similar a la de la Ciudad de México) y que aunque no tendrá tantos juegos si será una de las ciudades con más ambiente mundialista.

México vs Costa Rica en el NRG Stadium por los Cuartos de Final de la Copa Oro 2019 | IMAGO7

El NRG Stadium no sólo está en el corazón de una de las ciudades con más pueblo méxico-americano, sino que también tiene mucha presencia futbolera, ya que tanto las selecciones de México como Estados Unidos gozan de jugar bajo su icónico techo retráctil en ciertos eventos amistosos.

El NRG Stadium contará para la próxima Copa del Mundo con cinco juegos de la Fase de Grupos, una de la ronda de Dieciseisavos de Final y uno para los Octavos de Final.

El NRG Stadium de los Houston Texans | AP

Ficha técnica del estadio

Nombre original: Reliant Stadium

Nombre comercial actual: NRG Stadium

Nombre para el Mundial 2026: Estadio de Houston

Ubicación: 1 NRG Pkwy, Houston, TX 77054, EE. UU

Inauguración: 24 de agosto de 2002

Arquitectos: Populous (antes HOK Sport) y las firmas locales

Ingenieros estructurales: Walter P Moore

Capacidad original: 72,220 espectadores

Capacidad actual: 72,220 espectadores

Costo original de construcción: $352 millones de dólares

Inicio de construcción: marzo 2000

Superficie: Tradicionalmente césped natural; cuenta temporalmente con césped híbrido para el Mundial

Dimensiones de cancha: Para de fútbol, el terreno de juego mide oficialmente 105 × 65 metros. Para los partidos de los Houston Texans de la NFL, las dimensiones del campo son de 109.72 × 48.76 metros (120 por 53.33 yardas)

Propietario: Harris County Sports & Convention Corporation

Apodo: Sin apodo

Equipos que juegan o han jugado ahí: Texans Houston

Eventos destacados: Rodeo de Houston y dos sedes del Super Bowl: Super Bowl XXXVIII (2004); los New England Patriots derrotaron a los Carolina Panthers.Super Bowl LI (2017); los New England Patriots lograron una histórica remontada ante los Atlanta Falcons.

Récord histórico: Asistencia de 80,203 personas, establecido el 22 de marzo de 2026 durante el concierto de Cody Johnson en el Rodeo de Houston.

NRG Stadium recibirá la final de la Copa Oro

Houston, la ciudad especial

Además del futbol, el rodeo y todo los estereotipos que rodean a Houston, la casa de los Texanos también tiene un apodo especial, la ‘Ciudad Espacial’ esto debido a que tienen el centro principal de la NASA, sector especializado en explorar el espacio. Por otro lado, Houston también tiene lideran el sector petrolero y energético.

Ficha técnica de la ciudad

Fundación: Fue fundada oficialmente el 30 de agosto de 1836 por los inversionistas de bienes raíces Augustus Chapman Allen y John Kirby Allen. La ciudad fue incorporada posteriormente como tal el 5 de junio de1837

Nombre oficial: City of Houston (en inglés), y en español se le conoce como Ciudad de Houston.

País: Estados Unidos

Superficie: 634 millas cuadradas (cerca de 1,696 km²).

Altitud promedio: 13 metros (43 pies) sobre el nivel del mar.

Habitantes: 2,3 millones de habitantes

PIB per cápita: Aproximadamente $118,330 dólares

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar estadounidense (USD)

Alcaldías: nueve condados

Gentilicio: Houstoniano, Texano