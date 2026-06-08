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Futbol

¿Está enojado? Marcelo Flores elimina todo rastro de Tigres en sus redes sociales

Marcelo Flores l MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 12:02 - 08 junio 2026
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El centrocampista se pierde el Mundial con la Selección de Canadá por una lesión jugando con Tigres

Marcelo Flores, jugador de Tigres, borro de su cuenta de Instagram cualquier fotografía o publicación que lo ligara al club felino, dejando solamente una publicación en su perfil relacionada con la Selección Canadiense semanas antes de su lesión que le impediría participar en la Copa del Mundo.

Esto ha causado alarmas en los aficionados, tras la reacción del jugador borrando todas la publicaciones ligadas a Tigres, abriendo debate si es señal de que el joven de 22 años saldrá del club o solamente esta sentido por perderse el mundial tras su lesión al jugar en el equipo regio.

Marcelo Flores quitándose la marca l AP

¿Que le pasó a Marcelo Flores?

Flores sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante la final de la Concacaf Champions Cup. Dicha lesión fue la culpable de que Marcelo estuviera fuera de la Copa del Mundo, aun formando parte de los 26 jugadores convocados del conjunto de la Hoja de Maple.

¿Cuánto tiempo ha estado con Tigres?

Llegó al club en septiembre del 2023, tras una transferencia definitiva proveniente del Arsenal de la Premier League. En abril del 2024, hizo un partido histórico después de marcar un triplete ante Necaxa.

Marcelo Flores con Tigres en el último partido ante León | IMAGO7

Sin embargo, no existe algún comunicado oficial de parte de Tigres o de Marcelo Flores que asegure o desmienta alguna falla en la relación. Ademas de que el centrocampista tiene un contrato vigente con el club hasta el año 2027.

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