Roberto Mancini, cada vez más cerca de volver al banquillo de Italia

La selección de Italia atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. Luego de quedarse fuera del Mundial de 2026, la Azzurra acumuló tres Copas del Mundo consecutivas sin participar, tras sus ausencias en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

La eliminación provocó una profunda sacudida dentro de la Federación Italiana de Futbol, que vio las salidas de dirigentes y miembros del cuerpo técnico en medio de una fuerte presión por encontrar respuestas a la crisis.

Roberto Mancini en conferencia de prensa | @INTER

¿Roberto Mancini podría dirigir a la selección italiana?

En ese contexto, el nombre de Roberto Mancini ha vuelto a cobrar fuerza. Diversos reportes en Italia señalan que las posturas entre el entrenador y la federación se han acercado en las últimas semanas, abriendo la puerta a un posible regreso al cargo que ocupó entre 2018 y 2023.

Mancini dejó el banquillo italiano de manera sorpresiva en 2023 para asumir el proyecto de Arabia Saudita, una decisión que posteriormente reconoció como un error. Desde entonces, la relación con los dirigentes italianos ha mejorado y ya no se descarta una segunda etapa al frente de la selección nacional.

Roberto Mancini aplaude previo al arranque de un juego | AP

El técnico que devolvió la ilusión a la Azzurra

La candidatura de Mancini gana fuerza porque fue el arquitecto del último gran éxito del futbol italiano. Bajo su mando, la selección conquistó la Eurocopa 2021 y desarrolló una generación que volvió a colocar al equipo entre las potencias europeas.

Sin embargo, su ciclo también quedó marcado por la inesperada eliminación rumbo a Qatar 2022, cuando Italia cayó ante Macedonia del Norte en el repechaje. A pesar de ello, dentro de la federación consideran que su experiencia y conocimiento del entorno podrían ser claves para iniciar una nueva reconstrucción.

Pio Esposito en lamento en el partido de la Selección de Italia ante Noruega | AP