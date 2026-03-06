Verificación de edad requerida
¡Indultado! Valtteri Bottas no tendrá que cumplir penalización en el GP de Australia 2026
Un alivio para Cadillac. En su primera carrera de Fórmula 1, la escudería estadounidense ya estaba con desventaja por una sanción que Valtteri Bottas acarreaba desde 2024, su última temporada como piloto de Sauber. Sin embargo, el finlandés se salvó de cumplirlar.
Fue en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, luego de un choque con Kevin Magnussen, que Bottas recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida. Sin embargo, como en 2025 se quedó sin asiento no pudo cumplirla.
¿Por qué Bottas no tendrá que cumplir su penalización en Australia?
Originalmente, sí estaba previsto que el finlandés cumpliera la sanción este año en Melbourne. No obstante, esta semana la Federación Internacional de Automóvil (FIA) realizó una nueva actualización al reglamento, misma que libera a Valtteri de la penalización pendiente.
En el nuevo texto, la FIA refire a las sanciones "impuestas en los 12 meses anteriores". Como Bottas se quedó sin asiento en 2025, temporada en la cual fue tercer piloto de Mercedes, ya no tendrá que cumplir con dicho castigo en el Circuito de Albert Park.
"A los pilotos clasificados que hayan recibido 15 o menos penalizaciones acumuladas por no cumplir la parrilla de salida en la carrera impuestas en los 12 meses anteriores se les asignará una posición temporal en la parrilla igual a su clasificación en la sesión de clasificación más la suma de sus penalizaciones por no cumplir la parrilla", establecen las normas de la FIA.
Con ello, el finlandés y su compañero de equipo, Sergio 'Checo' Pérez, llegan con "cuenta en blanco" en cuanto a sanciones y puntos en la Superlicencia. Además de ellos, Arvid Lindblad también empezará de cero al ser el único novato de la parrilla.
Mientras que Lando Norris, Isack Hadjar, George Russell, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg parten sin sanciones pendientes ni puntos en la Superlicencia al tener un 2025 "limpio". En cambio, Oliver Bearman es el piloto que más en riesgo está de perderse una carrera.
El piloto de Haas llega a Australia con 12 puntos en la Superlicencia, por lo que con un sanción de dos puntos o dos penalizaciones de un punto en cualquiera de las primeras seis carreras provocarán que se pierda un Gran Premio. Será hasta el 23 de mayo, antes del Gran Premio de Canadá, que el conteo del británico se reduzca.
¿Cuántos puntos en la Superlicencia tienen los pilotos de F1?
PILOTO
TOTAL DE PUNTOS
FECHA EN QUE EXPIRAN
Oliver Bearman
10 pts
2 pts el 23 de mayo
Liam Lawson
6 pts
Un punto el 13 de abril
Lance Stroll
6 pts
Un punto el 23 de mayo
Andrea Kimi Antonelli
5 pts
2 pts el 29 de junio
Carlos Sainz
4 pts
2 pts el 13 de abril
Óscar Piastri
4 pts
2 pts el 6 de julio
Max Verstappen
3 pts
Un punto el 1° de junio
Lewis Hamilton
3 pts
2 pts el 31 de agosto
Alex Albon
3 pts
2 pts el 1° de septiembre
Pierre Gasly
2 pts
2 pts el 3 de agosto
Gabriel Bortoleto
2 pts
23 de noviembre
Franco Colapinto
Un punto
29 de junio
Charles Leclerc
Un punto
3 de agosto
Esteban Ocon
Un punto
7 de septiembre
