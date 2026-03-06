Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Indultado! Valtteri Bottas no tendrá que cumplir penalización en el GP de Australia 2026

Valtteri Bottas en el hospitality de Cadillac en Australia | AP
Valtteri Bottas en el hospitality de Cadillac en Australia | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:43 - 05 marzo 2026
El finlandés no tendrá que preocuparse por cumplir con un castigo en Melbourne, en su regreso a la parrilla

Un alivio para Cadillac. En su primera carrera de Fórmula 1, la escudería estadounidense ya estaba con desventaja por una sanción que Valtteri Bottas acarreaba desde 2024, su última temporada como piloto de Sauber. Sin embargo, el finlandés se salvó de cumplirlar.

Fue en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, luego de un choque con Kevin Magnussen, que Bottas recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida. Sin embargo, como en 2025 se quedó sin asiento no pudo cumplirla.

¿Por qué Bottas no tendrá que cumplir su penalización en Australia?

Originalmente, sí estaba previsto que el finlandés cumpliera la sanción este año en Melbourne. No obstante, esta semana la Federación Internacional de Automóvil (FIA) realizó una nueva actualización al reglamento, misma que libera a Valtteri de la penalización pendiente.

Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP

En el nuevo texto, la FIA refire a las sanciones "impuestas en los 12 meses anteriores". Como Bottas se quedó sin asiento en 2025, temporada en la cual fue tercer piloto de Mercedes, ya no tendrá que cumplir con dicho castigo en el Circuito de Albert Park.

"A los pilotos clasificados que hayan recibido 15 o menos penalizaciones acumuladas por no cumplir la parrilla de salida en la carrera impuestas en los 12 meses anteriores se les asignará una posición temporal en la parrilla igual a su clasificación en la sesión de clasificación más la suma de sus penalizaciones por no cumplir la parrilla", establecen las normas de la FIA.

Con ello, el finlandés y su compañero de equipo, Sergio 'Checo' Pérez, llegan con "cuenta en blanco" en cuanto a sanciones y puntos en la Superlicencia. Además de ellos, Arvid Lindblad también empezará de cero al ser el único novato de la parrilla.

Valtteri Bottas atiende a aficionados en Australia | AP
Valtteri Bottas atiende a aficionados en Australia | AP

Mientras que Lando Norris, Isack Hadjar, George Russell, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg parten sin sanciones pendientes ni puntos en la Superlicencia al tener un 2025 "limpio". En cambio, Oliver Bearman es el piloto que más en riesgo está de perderse una carrera.

El piloto de Haas llega a Australia con 12 puntos en la Superlicencia, por lo que con un sanción de dos puntos o dos penalizaciones de un punto en cualquiera de las primeras seis carreras provocarán que se pierda un Gran Premio. Será hasta el 23 de mayo, antes del Gran Premio de Canadá, que el conteo del británico se reduzca.

¿Cuántos puntos en la Superlicencia tienen los pilotos de F1?

PILOTO

TOTAL DE PUNTOS

FECHA EN QUE EXPIRAN

Oliver Bearman

10 pts

2 pts el 23 de mayo

Liam Lawson

6 pts

Un punto el 13 de abril

Lance Stroll

6 pts

Un punto el 23 de mayo

Andrea Kimi Antonelli

5 pts

2 pts el 29 de junio

Carlos Sainz

4 pts

2 pts el 13 de abril

Óscar Piastri

4 pts

2 pts el 6 de julio

Max Verstappen

3 pts

Un punto el 1° de junio

Lewis Hamilton

3 pts

2 pts el 31 de agosto

Alex Albon

3 pts

2 pts el 1° de septiembre

Pierre Gasly

2 pts

2 pts el 3 de agosto

Gabriel Bortoleto

2 pts

23 de noviembre

Franco Colapinto

Un punto

29 de junio

Charles Leclerc

Un punto

3 de agosto

Esteban Ocon

Un punto

7 de septiembre

Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP
