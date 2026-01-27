Michael Schumacher ya no estaría postrado en cama; esto se sabe sobre su estado de salud actual

A más de 12 años del grave accidente de esquí que cambió su vida para siempre, el estado de salud de Michael Schumacher vuelve a generar interés mundial. Nuevas informaciones publicadas por la prensa británica aseguran que el legendario piloto alemán ya no estaría postrado en cama, lo que representa uno de los avances más significativos conocidos desde su traumatismo craneoencefálico.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permanece alejado de la vida pública desde diciembre de 2013, mientras su familia ha mantenido un estricto hermetismo sobre su condición médica; sin embargo, recientes reportes apuntan a progresos físicos que, aunque limitados, marcan un nuevo capítulo en su prolongado proceso de recuperación.

Michael Schumacher en el GP de Australia en 2012 | MexSport

Nueva información sobre el estado actual de Schumacher

De acuerdo con un reportaje del diario Daily Mail, Michael Schumacher ya puede sentarse en una silla de ruedas y no se encuentra permanentemente en cama, como se había especulado durante años. El periodista Jonathan McEvoy señaló que obtuvo esta información tras consultar fuentes cercanas al entorno familiar del expiloto.

Schumacher continúa recibiendo atención médica las 24 horas del día, con el apoyo constante de su esposa Corinna y un equipo especializado. A pesar de las graves secuelas neurológicas, los avances físicos le permitirían desplazarse en silla de ruedas dentro de sus propiedades, principalmente en su residencia situada en Mallorca.

Schumacher actualmente tiene 57 años | MexSport

Otros medios británicos, como The Sun, indican que el expiloto no ha sido visto en público desde el accidente y que su capacidad de comunicación sería extremadamente limitada. Según una de las fuentes citadas, Schumacher "entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas", lo que sugiere un estado de conciencia parcial.

El accidente de esquí que cambió la vida del ícono de la Fórmula 1

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un violento accidente mientras esquiaba fuera de pista en la estación de Méribel, en los Alpes franceses, durante unas vacaciones familiares. A pesar de llevar casco, impactó contra varias rocas, provocándose un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragias intracraneales y edema cerebral.

Se esperan más detalles al respecto del estado de salud de Schumacher | MexSport

El expiloto fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Grenoble, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas para reducir la presión intracraneal y permaneció en coma durante varios meses. En 2014, tras despertar, fue trasladado primero a un hospital en Lausana y posteriormente a su residencia en Suiza, donde continúa su recuperación bajo estricta privacidad.