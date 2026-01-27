Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Formula1

¿Aún extrañan a Checo Pérez? Isack Hadjar chocó con Red Bull en el shakedown de Barcelona

Isack Hadjar chocó con Red Bull en el shakedown de Barcelona
Isack Hadjar chocó con Red Bull en el shakedown de Barcelona
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:35 - 27 enero 2026
El piloto francoargelino será el nuevo compañero de Max Verstappen y tendrá un reto complicado para la Temporada 2026

Una nueva era empieza en la Fórmula 1 este 2026 y esta semana comenzaron los primeros tests en Barcelona de los nuevos monoplazas, mismos que contarán con motores híbridos, entre otras especificaciones técnicas. Estos cambios presentan uno de los más drásticos en la historia de la categoría y por ello, entenderlos, será un reto complicado para los pilotos. 

Sin embargo, por ahora poco se sabe de las pruebas, ya que tanto la FIA como la F1 se han esforzado por mantener el secretismo de las sesiones realizadas en el Circuito de Barcelona-Cataluña. A pesar de ello, se ha filtrado información, como el choque que protagonizó este lunes Isack Hadjar con Red Bull, en el segundo día de actividad. 

Hadjar ascendió a Red Bull para la Temporada 2026
Hadjar ascendió a Red Bull para la Temporada 2026

Isack Hadjar, nuevo compañero de Verstappen

El piloto francoargelino debutó en la Temporada 2025 con un choque en la vuelta de formación del Gran Premio de Australia, pero no tardó en sobreponerse. Junto con Andrea Kimi Antonelli, fue el único novato que subió al podio el año pasado, cuando quedó tercero en el Gran Premio de Países Bajos

Por ello, y porque que logró mejores resultados que Yuki Tsunoda y Liam Lawson, lo ascendieron de Racing Bulls a Red Bull, donde será el tercer compañero de Max Verstappen en menos de dos años. Hadjar tendrá el desafío de triunfar donde fracasaron el japonés y el neozelandés, que no pudieron mejorar los resultados que tuvo Sergio 'Checo' Pérez en 2024. 

Hadjar tendrá un grande reto este año con Red Bull
Hadjar tendrá un grande reto este año con Red Bull

¿Qué le pasó a Hadjar en Barcelona? 

De momento, el piloto de 21 años tuvo un inicio complicado con su accidente de este martes. Red Bull fue el único equipo que salió a pista en los dos primeros días de actividad, el lunes solamente con Hadjar y hoy con los dos pilotos, Verstappen por la mañana y el francoargelino por la tarde. 

La cuenta de X, @Nachez98, publicó un video en el cual se ve el RB22 estrellado contra el muro en la Vuelta 14 y con la parte trasera bastante dañada. De acuerdo con Motorsport, el accidente ocurrió entre 35 y 40 minutos antes de que finalizara la sesión, por lo que el incidente no les quitó mucho tiempo. 

El mismo medio aseguró que la escudería confirmó que Hadjar se encuentra bien. No obstante, este revés significa un duro golpe, ya que por ahora no hay muchas piezas de repuesto y podría retrasar el desarrollo del auto. Aunque por otro lado, los de Milton Keynes podrían esperar hasta el viernes para concluir con las pruebas y así esperar que lleguen las piezas. 

Además de Red Bull, Ferrari fue el otro equipo que decidió salir a pista este martes en Montmeló a pesar de la lluvia. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se subieron al SF-26 y de momento no hay reporte de mayores complicaciones con el auto de los de Maranello. 

Hadjar tuvo un inicio complicado en los tests
Hadjar tuvo un inicio complicado en los tests
