¿Cuál fue el último partido de liguilla que Cruz Azul disputó como local en el Estadio Banorte?
El conjunto de Cruz Azul disputará su primer partido de Liguilla en su regreso al Estadio Banorte frente a los Rojinegros, el mismo rival que marcó su última aparición en casa dentro de una instancia definitiva.
La última ocasión que la Máquina jugó un partido de Fase Final como local en el Coloso de Santa Úrsula también fue contra Atlas.
Un recuerdo muy amargo para el Azul
Aquel duelo correspondió al repechaje del Clausura 2023, bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti. En esa noche, los tapatíos se impusieron 0-1 con un gol de Brian Lozano, dejando fuera a los celestes en una eliminación directa que todavía pesa en el recuerdo.
Si se habla estrictamente de liguilla, es decir, desde los Cuartos de Final en adelante, el antecedente más reciente se remonta al Apertura 2022.
En ese torneo, Cruz Azul, dirigido por Raúl “Potro” Gutiérrez, recibió a Rayados de Monterrey en el Azteca para el partido de ida de los Cuartos de Final. El encuentro terminó 0-0, pero la eliminatoria se resolvió con un contundente 3-0 en contra en el Estadio BBVA, sellando la eliminación celeste.
La revancha Celeste
Ahora, el destino parece repetir la historia con un giro simbólico: Atlas vuelve a cruzarse en el camino de Cruz Azul en su retorno a casa para una fase final.
La diferencia es que esta vez, la Máquina buscará cambiar el desenlace y convertir ese déjà vu en una oportunidad de revancha.
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