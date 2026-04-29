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Futbol

¿Cuál fue el último partido de liguilla que Cruz Azul disputó como local en el Estadio Banorte?

Atlas y Cruz Azul se enfrentarán en la jornada 3 del Apertura 2022 | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 10:22 - 29 abril 2026
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La memoria reciente de los celestes en fases finales tiene un curioso hilo conductor que hoy vuelve a tomar relevancia

El conjunto de Cruz Azul disputará su primer partido de Liguilla en su regreso al Estadio Banorte frente a los Rojinegros, el mismo rival que marcó su última aparición en casa dentro de una instancia definitiva.

La última ocasión que la Máquina jugó un partido de Fase Final como local en el Coloso de Santa Úrsula también fue contra Atlas

Un recuerdo muy amargo para el Azul

Aquel duelo correspondió al repechaje del Clausura 2023, bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti. En esa noche, los tapatíos se impusieron 0-1 con un gol de Brian Lozano, dejando fuera a los celestes en una eliminación directa que todavía pesa en el recuerdo.

Jugadores de Cruz Azul celebrando después de la tanda de penaltis ante Necaxa en Clausura 2022

Si se habla estrictamente de liguilla, es decir, desde los Cuartos de Final en adelante, el antecedente más reciente se remonta al Apertura 2022

En ese torneo, Cruz Azul, dirigido por Raúl “Potro” Gutiérrez, recibió a Rayados de Monterrey en el Azteca para el partido de ida de los Cuartos de Final. El encuentro terminó 0-0, pero la eliminatoria se resolvió con un contundente 3-0 en contra en el Estadio BBVA, sellando la eliminación celeste.

Atlas se impuso 3-2 a Cruz Azul en la jornada 3 del Apertura 2022 | IMAGO7

La revancha Celeste

Ahora, el destino parece repetir la historia con un giro simbólico: Atlas vuelve a cruzarse en el camino de Cruz Azul en su retorno a casa para una fase final. 

La diferencia es que esta vez, la Máquina buscará cambiar el desenlace y convertir ese déjà vu en una oportunidad de revancha.

Cruz Azul con nuevas caras para el Apertura 2022 | MEXSPORT
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