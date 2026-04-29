¡Al estilo de la Liga MX! FIFA analiza implementar ‘regla de menores’ en todo el mundo

La FIFA ha iniciado conversaciones sobre la posibilidad de exigir que todos los clubes profesionales mantengan en el campo, durante los partidos, al menos a un joven jugador formado en la cantera. El Consejo de la FIFA acordó el martes por la noche intentar contar con un plan formal en el plazo de un año, tras una consulta global con las partes interesadas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP

El objetivo es aumentar las oportunidades de juego para los jóvenes futbolistas formados por clubes que, por lo general, dependen de talento comprado e importado. La FIFA manifestó que aspira a “una obligación reglamentaria por la que los equipos de clubes de categoría absoluta estén obligados a tener siempre en el terreno de juego al menos a un jugador formado en casa de la categoría Sub-20 o Sub-21”.

Una norma así sería más estricta que las reglas vigentes en competiciones nacionales e internacionales de clubes, incluida la Champions League, que exigen una cuota de jugadores formados localmente y formados por el club en cada lista de plantilla. Ese tipo de reglas no impone ninguna obligación sobre la elección en las alineaciones titulares.

Senny Mayulu y Joshua Kimmich en el partido de PSG contra Bayern Munich en la Champions League | AP

La normativa de la Champions exige que cada plantilla tenga al menos ocho plazas reservadas para “jugadores formados localmente” dentro del máximo de 25 futbolistas en total. La UEFA define a un jugador formado en la cantera como aquel que fue formado por el propio club o por otro club del mismo país durante al menos tres temporadas completas entre los 15 y los 21 años.

Regla al estilo de la Liga MX

Para México, esta exigencia de la FIFA no será novedad. Históricamente, la Liga MX siempre ha buscado mecanismos para el desarrollo de talento juvenil, con normativas como la Regla 20/11, que exigía a los clubes alinear a jugadores menores de 20 años y 11 meses y acumular cierta cantidad de minutos, pues de lo contrario serían penalizados con tres puntos en la tabla de clasificación.

La normativa actual del futbol mexicano obliga a los equipos a acumular 1,170 minutos con jugadores nacidos en 2003 o después, con un tope de 225 minutos por partido. En el caso de los seleccionados mexicanos, hay un "bono" de minutos acumulables, además que desde el Apertura 2025 se suma el total de los minutos y no solo un porcentaje dependiendo el año, como ocurría en los torneos pasados.

Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7

FIFA implementa cambios en tarjetas amarillas en el Mundial

Por otra parte, la FIFA modificó el reglamento del Mundial sobre las tarjetas amarillas para garantizar que menos jugadores sean suspendidos en partidos clave de la ronda de eliminación directa en el torneo que se jugará en Norteamérica. La amnistía adicional por tarjetas amarillas borrará dos veces los antecedentes disciplinarios de los jugadores durante el torneo ampliado en Norteamérica.

"Como reflejo del formato ampliado con una ronda adicional de eliminación directa, el Consejo de la FIFA confirmó una enmienda al reglamento del Mundial 2026, según la cual las tarjetas amarillas individuales en la Fase Final de la competición se anularán después de la Fase de Grupos y luego nuevamente después de los Cuartos de Final", se lee en el comunicado de la FIFA.

En el Mundial, los jugadores deben cumplir una suspensión de un partido si reciben una tarjeta amarilla en dos encuentros distintos, pero en torneos anteriores se borraban después de la fase de Cuartos de Final. Eso garantizaba que ningún jugador se perdiera la Final por suspensión por el mero hecho de haber recibido una tarjeta amarilla en la Semifinal.

El árbitro Facundo Tello amonesta al jamaicano Ronaldo Webster durante el repechaje de la Copa del Mundo 2026 | AP

El formato ampliado del Mundial, ahora con 48 selecciones y la ronda adicional de Dieciseisavos de Final, provocó que la FIFA hiciera un cambio con el fin de mantener a los jugadores en la cancha. La FIFA propone borrar los antecedentes disciplinarios de los jugadores que tengan una tarjeta amarilla después de la Fase de Grupos de tres partidos, con el fin de que comiencen la fase de eliminación directa desde cero.