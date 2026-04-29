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Futbol

¡Le cae todo el castigo! Esteban Andrada recibe dura sanción tras brutal agresión en España

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | @centregoals
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:20 - 29 abril 2026
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El Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol castigó con 13 partidos al arquero argentino por el golpe sobre Jorge Pulido

La polémica finalmente tuvo consecuencias. La Real Federación Española de Fútbol hizo oficial la sanción para Esteban Andrada, actual guardameta del Real Zaragoza, tras la agresión sobre Jorge Pulido en un partido ante Sociedad Deportiva Huesca de la Segunda División.

El organismo disciplinario determinó un castigo ejemplar: 13 partidos de suspensión, considerando tanto la gravedad de la acción como el contexto en el que ocurrió.

Castigo ejemplar por conducta antideportiva

De acuerdo con el comunicado oficial, el Comité consideró que la acción de Andrada encaja dentro de una infracción grave por agresión, por lo que se aplicó una sanción cercana al máximo permitido.

Además, se destacó que el incidente ocurrió en una competición profesional de alto impacto nacional, lo que aumenta la responsabilidad de los jugadores respecto a su comportamiento dentro del campo.

Esteban Andrada | X: @RealZaragoza

¿Cómo se reparten los 13 partidos?

La sanción se divide en dos partes:

  • 1 partido por doble amonestación

  • 12 partidos por la agresión a Jorge Pulido

Este criterio está respaldado por el Código Disciplinario de la RFEF, el cual contempla castigos severos en casos de violencia directa.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla

Golpe duro para el Zaragoza

La baja de Esteban Andrada representa un problema serio para el Real Zaragoza, que pierde a su portero titular en la parte final de la temporada, donde su equipo busca la supervivencia de la categoría al encontrarse en la zona 21 de la tabla a tan solo 3 puntos de la salvación.  

El arquero argentino se perderá el resto de la temporada y parte de la siguiente a la espera de que su club decida qué hacer con él, si deciden darle continuidad a su contrato o preferirán deslindarse de sus servicios. 

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla
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