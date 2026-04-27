Esteban Andrada, a un paso del despido: Zaragoza analiza rescindir su contrato tras agresión

El paso de Esteban Andrada por la Segunda División de España atraviesa sus horas más bajas. A pesar de las disculpas públicas ofrecidas por el guardameta tras propinar un puñetazo a un rival en el reciente encuentro del Real Zaragoza, la directiva del club maño no parece dispuesta a pasar por alto el incidente.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla

De acuerdo con información revelada por El Chiringuito de Jugones, la cúpula del Real Zaragoza se encuentra analizando seriamente la rescisión del contrato de Andrada. La gravedad de la agresión y la imagen proyectada por el club a nivel internacional habrían sido los detonantes para que la institución considere cortar el vínculo laboral con el argentino de forma unilateral.

El club considera que el comportamiento del arquero infringe los códigos internos de conducta profesional, lo que abriría la puerta a una salida prematura del equipo a pesar de que el guardameta es una de las figuras de mayor peso en la plantilla actual.

DISCULPAS NO SON SUFICIENTES

Tras la trifulca, el "Sabandija" intentó mitigar las consecuencias mediante una declaración pública en la que se mostró profundamente afectado:

"Estoy muy arrepentido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como lo soy. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente, y no lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública".

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Andrada también extendió sus disculpas directas a Jorge Pulido, capitán de la SD Huesca y víctima de la agresión, asegurando estar disponible para dar explicaciones personales y acatar cualquier castigo de la Liga. Sin embargo, estas palabras no habrían sido suficientes para frenar la determinación del club aragonés.

HORAS CLAVE

De concretarse la información de El Chiringuito, Andrada se enfrentaría a un panorama desolador, pues podría ser sancionado por la liga y cortado por el club prácticamente de manera simultanea.

Las próximas horas serán cruciales para determinar si las disculpas del arquero logran salvar su permanencia en La Romareda o si el puñetazo en el campo fue su última acción defendiendo la portería del Zaragoza.