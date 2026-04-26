Esteban Andrada, ex de Rayados, protagoniza trifulca en Segunda División de España

El portero argentino Esteban Andrada, recordado por su paso con Rayados de Monterrey entre 2021 y 2025, se convirtió en el centro de la polémica en el futbol español tras protagonizar una agresión durante el partido entre Huesca y Zaragoza, correspondiente a la Jornada 37 de la Segunda División.

El encuentro, que terminó con victoria del Huesca por 1-0 en el Estadio El Alcoraz, se vio opacado por una bronca en los minutos finales. La tensión acumulada durante el partido explotó en tiempo de compensación, cuando varios jugadores comenzaron a discutir dentro del terreno de juego.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla

Todo se originó al minuto 95, cuando Andrada se acercó al árbitro central, Dámaso Arcediano Monescillo, para reclamar una jugada polémica en el área rival, donde dos futbolistas del Zaragoza cayeron sin que se marcara penalti. La protesta del guardameta generó un ambiente de tensión inmediata.

En medio del reclamo, el defensor del Huesca, Jorge Pulido, se acercó a Andrada, lo que derivó en un contacto físico. Pulido terminó en el césped tras recibir un empujón por parte del arquero argentino, lo que encendió aún más los ánimos en el campo.

Se volvió loco Esteban Andrada. 🤯 pic.twitter.com/RiBxQHjdAu — Bruno Hernández 🎙️ (@bruhdz8) April 26, 2026

Expulsión y agresión de Andrada desatan la bronca

El árbitro no dudó en sancionar la acción y mostró la segunda tarjeta amarilla a Esteban Andrada, lo que significó su expulsión inmediata. Sin embargo, lejos de calmarse, la situación escaló rápidamente tras la decisión arbitral.

Tras ver la tarjeta roja, Andrada reaccionó de forma violenta y buscó nuevamente a Jorge Pulido, a quien le propinó un puñetazo, generando una reacción inmediata de los jugadores de ambos equipos.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla

Jugadores y seguridad intervienen tras el incidente

El altercado provocó que futbolistas del Huesca rodearan al portero para contenerlo, mientras que sus compañeros del Zaragoza intentaban retirarlo del lugar. La escena se volvió caótica por algunos momentos, con empujones y discusiones entre varios protagonistas.