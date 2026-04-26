Esteban Andrada rompe el silencio tras puñetazo a rival en Segunda División de España

La Segunda División de España fue sede de uno de los momentos más bochornosos tras una agresión de Esteban Andrada, exjugador de Rayados y actual arquero del Real Zaragoza, hacia Jorge Pulido, del Huesca. Tras lo ocurrido, el guardameta argentino rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones.

Por medio de un video en las redes sociales del equipo de Aragón, el portero argentino asumió la culpa de su error y le ofreció una disculpa al propio Pulido. Andrada también aseguró que no objetará la sanción que le sea impuesta.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como lo soy, así que estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente, pero estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera. La verdad que también pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas. Acá estoy para las consecuencias que me dé la liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para ello", comentó.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Entrenador del Zaragoza critica a Andrada

Además del escrutinio público, Esteban Andrada también recibió una dura crítica por parte de su propio entrenador, David Navarro, quien aseguró que hay líneas que no se pueden traspasar. Después de la derrota en el Derbi Aragonés, el estratega señaló que todo lo que ocurrió en dicha jugada estuvo mal manejado.

"Les quiero pedir disculpas a todo el mundo por lo que han visto. Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que haya pasado en el partido. No como profesionales, sino como seres humanos. Lo mejor que podemos hacer es pedir disculpas y no darle vueltas, porque cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna", comenzó.

Sobre el arquero argentino comentó lo siguiente: "He hablado con él (Andrada) porque además es un tipo tranquilo. Ya está. Insisto, él tiene su argumento pero hay líneas que no podemos traspasar".

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla

¿Qué pasó en el Huesca vs Real Zaragoza?

Todo se originó al minuto 95, cuando Andrada se acercó al árbitro central, Dámaso Arcediano Monescillo, para reclamar una jugada polémica en el área rival, donde dos futbolistas del Zaragoza cayeron sin que se marcara penalti. La protesta del guardameta generó un ambiente de tensión inmediatamente.

En medio del reclamo, el defensor del Huesca, Jorge Pulido, se acercó a Andrada, lo que derivó en un contacto físico. Pulido terminó en el césped tras recibir un empujón por parte del arquero argentino, lo que encendió aún más los ánimos en el campo.

El árbitro no dudó en sancionar la acción y mostró la segunda tarjeta amarilla a Esteban Andrada, lo que significó su expulsión inmediata. Sin embargo, lejos de calmarse, la situación escaló rápidamente tras la decisión arbitral.

Tras ver la tarjeta roja, Andrada reaccionó de forma violenta y buscó nuevamente a Jorge Pulido, a quien le propinó un puñetazo, generando una reacción inmediata de los jugadores de ambos equipos.