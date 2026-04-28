Javier Tebas sentencia a Andrada tras agresión: “Tiene que ser sancionado con varios meses sin jugar”

La agresión desatada por Estaban Andrada sobre Jorge Pulido en el reciente duelo del Real Zaragoza ante Huesca dentro de la Liga Hypermotion (Segunda División de España) ha desatado diversas sensaciones y especialmente en Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien resaltó cual debería ser la posible sanción sobre el argentino.

“Me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que el reglamento habla de solo, solo de 12 partidos, cuando realmente tenía que ser la sanción de varios meses sin poder jugar” dijo el mandamás de LaLiga ante los medios de comunicación.

Esteban Andrada | X: @RealZaragoza

¿Qué sucedió?

Esteban Andrada se convirtió en el centro de la polémica en el futbol español tras protagonizar una agresión durante el partido entre Huesca y Zaragoza, correspondiente a la Jornada 37 de la Segunda División. El encuentro, que terminó con victoria del Huesca por 1-0 en el Estadio El Alcoraz, se vio opacado por una bronca en los minutos finales.

La tensión acumulada durante el partido explotó en tiempo de compensación, cuando varios jugadores comenzaron a discutir dentro del terreno de juego. Todo se originó al minuto 95, cuando Andrada se acercó al árbitro central, Dámaso Arcediano Monescillo, para reclamar una jugada polémica en el área rival, donde dos futbolistas del Zaragoza cayeron sin que se marcara penalti.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | @centregoals

La protesta del guardameta generó un ambiente de tensión inmediata. En medio del reclamo, el defensor del Huesca, Jorge Pulido, se acercó a Andrada, lo que derivó en un contacto físico. Pulido terminó en el césped tras recibir un empujón por parte del arquero argentino, lo que encendió aún más los ánimos en el campo.

El árbitro no dudó en sancionar la acción y mostró la segunda tarjeta amarilla a Esteban Andrada, lo que significó su expulsión inmediata. Sin embargo, lejos de calmarse, la situación escaló rápidamente tras la decisión arbitral. Tras ver la tarjeta roja, Andrada reaccionó de forma violenta y buscó nuevamente a Jorge Pulido para soltarle el puñetazo en el rostro.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | Captura de pantalla

Arrepentido

Andrada lanzó su arrepentimiento por medio de un video que publicó Real Zaragoza: "Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y nada más para un profesional como lo soy, así que estoy muy arrepentido.”