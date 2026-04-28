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Futbol

Tec de Mty y sede Mty firman convenio para el Mundial 2026

Monterrey, sede del Mundial 2026 | X: @MonterreyFWC26
Ricardo Olivares 14:24 - 28 abril 2026
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La sede de Monterrey continúa avanzando en su preparación rumbo a la Copa del Mundo

La sede de Monterrey continúa avanzando en su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con la firma de un convenio estratégico con el Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones académicas más importantes del país.

Este acuerdo busca fortalecer la infraestructura y la logística de cara a uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel internacional.

Durante la firma del convenio estuvo presente Pedro Esquivel, presidente de administración del Club de Futbol Monterrey y encargado del comité organizador del Mundial 2026 en la ciudad, quien destacó la importancia de generar alianzas con instituciones clave para garantizar el éxito del evento.

Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT
Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT

¿De qué trata el convenio?

El acuerdo contempla que el Tecnológico de Monterrey brindará apoyo en diferentes rubros fundamentales, entre ellos el uso de estacionamientos, así como opciones de hospedaje para visitantes en la justa mundialista.

Además, el convenio incluye colaboración en temas de logística, lo que permitirá optimizar la movilidad y la operación durante los días de actividad, considerando la alta demanda que se espera en Monterrey como una de las sedes del torneo.

Monterrey busca ser sede del Sorteo Final del Mundial 2026; ganancias ascenderían a 100 MDD | IMAGO7

Se refuerza el compromiso

Con este tipo de alianzas, Monterrey refuerza su compromiso por ofrecer una experiencia de primer nivel tanto para aficionados como para las delegaciones internacionales, consolidándose como una de las ciudades mejor preparadas para recibir la Copa del Mundo.

La Selección de Irak en celebración tras el triunfo ante Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT
La Selección de Irak en celebración tras el triunfo ante Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

La coordinación entre el sector deportivo, académico y organizativo será clave para afrontar los retos que implica un evento de esta magnitud, donde la planeación anticipada marcará la diferencia en la ejecución.

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