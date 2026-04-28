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Mundial 2026: Este es el documento que deben tramitar los turistas para entrar a México

Aficionados que asistan al Mundial deberán cumplir con requisitos migratorios obligatorios. / Gemini
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:47 - 28 abril 2026
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La Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD) será un documento indispensable para los visitantes extranjeros que viajen a México durante el Mundial 2026

Con la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, México se prepara para recibir a miles de aficionados internacionales. Sin embargo, además del boleto al estadio, existe un requisito clave para entrar al país: la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD), un documento obligatorio para visitantes extranjeros.

Este trámite forma parte de la modernización del sistema migratorio mexicano y será fundamental para agilizar el ingreso ante la alta demanda prevista durante el torneo.

La FMMD será obligatoria para turistas que viajen a México durante el Mundial 2026. / iStock

¿Qué es la FMMD y por qué es obligatoria?

La FMMD es un registro migratorio que acredita la estancia legal en México como visitante sin permiso para trabajar, aplicable a viajes por turismo, negocios u otros motivos por un periodo máximo de 180 días.

A diferencia del formato tradicional, este documento ahora es digital. Para quienes lleguen por vía aérea, ya no es necesario llenarlo antes del vuelo, ya que el proceso se completa al arribar al país.

Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd)

Durante el ingreso, un agente migratorio revisará el pasaporte y definirá el tiempo autorizado de estancia. Posteriormente, el visitante podrá descargar la FMMD mediante un código QR o en el portal oficial del Instituto Nacional de Migración.

Documentos obligatorios para entrar a México durante el

Además de la FMMD, las autoridades pueden solicitar otros documentos para comprobar el motivo del viaje. Entre los principales están:

  • Pasaporte vigente (muchas aerolíneas piden mínimo seis meses)

  • Boleto de ida y vuelta

  • Reservaciones de hospedaje o carta de invitación

  • Comprobantes de tours o actividades contratadas

Es importante destacar que el documento nacional de identidad (DNI) no es válido para ingresar a México.

¿Cuánto dinero debes comprobar para viajar?

Otro requisito clave es demostrar solvencia económica. Las autoridades pueden solicitar evidencia de recursos suficientes, calculados en aproximadamente 50 dólares por día de estancia.

Este respaldo puede presentarse mediante efectivo, tarjetas bancarias o cheques de viajero.

La FMMD se perfila como uno de los filtros más importantes para quienes planean asistir al Mundial. Sin este documento, no es posible acreditar una estancia regular en México, lo que podría impedir el ingreso al país.

Autoridades recomiendan preparar todos los requisitos con anticipación, ya que cumplir con la documentación migratoria será tan importante como conseguir boletos para los partidos.

El trámite digital busca facilitar la entrada ante la alta demanda de visitantes. / iStock
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