Pedro Pascal convivió con las mascotas del Mundial 2026

Las Mascotas Oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 recibieron a las estrellas de Star Wars, Pedro Pascal y Jon Favreau, en la edición 2026 de la CCXP. Maple, Zayu y Clutch convivieron con los actores y les regalaron jerseys personalizados de la Selección Mexicana.

En colaboración con Disney y Star Wars, las Mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvieron presentes durante la presentación de la nueva entrega The Mandalorian and Grogu. Además, Pedro Pascal, tras recibir este regalo de las Mascotas decidió subir al escenario principal Thunder Stage portando orgullosamente la playera del Tri.

Jon Favreau y Pedro Pascal con las mascotas de la Copa del Mundo 2026 | FIFA

Pedro Pascal lloró por el amor recibido en México

El actor, conocido por dar vida a Din Djarin, fue recibido con una ovación que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La reacción del público no solo marcó el tono del evento, sino que terminó provocando que el propio Pascal se mostrara visiblemente conmovido.

Su participación formó parte de la gira internacional de promoción de la película, que busca llevar la historia de Grogu y el Mandaloriano del streaming a la pantalla grande, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de Disney para el cine.

Jon Favreau y Pedro Pascal en la CCXP en Ciudad de México | AP

Durante su intervención, Pascal expresó su entusiasmo por formar parte de la franquicia y por compartir esta nueva etapa con el público. “Vamos a una galaxia muy, muy lejana y veamos una película increíble juntos, y compartirlo juntos y tener esta memoria juntos”.

Pedro Pascal on stage for ‘THE MANDALORIAN AND GROGU’ panel at CCXP México pic.twitter.com/QptAGMCLLA — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 26, 2026

Pedro Pascal, sin representación en el Mundial 2026

México está listo para recibir por tercera vez en su historia una Copa Mundial de la FIFA, misma que dará inicio el próximo 11 de junio en el legendario Estadio Ciudad de México. El Tri se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, en el cual Chile -de donde es originario Pedro Pascal- será una de las principales ausencias.

Será el tercer mundial al hilo que el representativo andino no esté presente, luego de perderse las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Previo a ello, el equipo chileno llegó a Octavos de Final de forma consecutiva en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.