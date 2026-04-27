¿Cuánto ganó Alana Flores en Supernova Génesis 2026? Filtran millonaria cifra tras perder con Flor Vigna

La participación de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 no solo ha sido el tema de conversación por su derrota ante Flor Vigna, sino también por su retiro, pues muchos de los consumidores de las peleas entre creadores de contenido querían que eso sucediera.

Aunque la influencer mexicana no logró mantener su invicto, diversos reportes han filtrado cuánto dinero ganó por esta pelea, lo que ha despertado el interés de seguidores y especialistas. Además, Flores sorprendió al anunciar su retiro del boxeo amateur, marcando el cierre de una etapa clave en su carrera.

Alana felicitó a Flor por su victoria en el evento central | ESPECIAL

¿Cuánto dinero ganó Alana Flores en Supernova Génesis 2026?

De acuerdo con portales especializados, los pagos en eventos como Supernova Génesis suelen oscilar entre 85 mil y 180 mil pesos por combate, dependiendo de la relevancia del participante. Sin embargo, en el caso de Alana Flores, su popularidad y rol estelar la habrían colocado en el rango más alto.

Las estimaciones más recientes señalan que la creadora de contenido habría ganado cerca de 200 mil pesos por enfrentar a Flor Vigna. Esta cifra no ha sido confirmada oficialmente, ya que los contratos son privados, pero coincide con el crecimiento comercial de este tipo de espectáculos.

Pelea entre Alana y Flor | ESPECIAL

A esta cantidad se le pueden sumar ingresos adicionales como patrocinios, acuerdos comerciales y bonos por desempeño, lo que incrementa significativamente las ganancias totales de los participantes. Esto demuestra cómo el boxeo de influencers se ha convertido en una nueva vía de monetización dentro del entretenimiento deportivo.

Alana Flores anuncia su retiro tras perder contra Flor Vigna

En lo deportivo, Alana Flores cayó por decisión unánime ante la argentina Flor Vigna tras cuatro rounds intensos. La pelea estelar marcó la primera derrota de la mexicana en este tipo de eventos, poniendo fin a una racha positiva en su joven trayectoria.

Flor Vigna se llevó el resultado de la última pelea de la noche | ESPECIAL

Tras el combate, Flores anunció su retiro del boxeo amateur, explicando que la exposición mediática y las críticas afectaron su bienestar personal. “Esta ha sido mi última pelea, pero me voy con el corazón lleno”, expresó ante el público.

El historial de la influencer incluye victorias destacadas ante figuras como Nissaxter, Mav, Ari Geli y Gala Montes, consolidándose como una de las protagonistas del boxeo entre creadores de contenido. Su despedida marca el cierre de una etapa importante dentro de este fenómeno en crecimiento.