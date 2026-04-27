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Empelotados

Alana se retira perdiendo el invicto: Resultados de Supernova Génesis 2026

La apuesta del productor es el proyecto más ambicioso que la plataforma ha respaldado
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:42 - 27 abril 2026
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Segunda edición del evento de boxeo entre influencers, esta vez en la Arena Ciudad de México

Supernova 2026 ha terminado con un resultado esperado, pero que al mismo tiempo ha dejado a todos con una sensación extraña, pues Alana dejará de aparecer en este tipo de eventos después de su derrota ante Flor Vigna.

Alana junto a su novio Sebastián Cáceres | Captura de pantalla

El inicio de los combates se dio con el enfrentamiento de Milica ante Kim Shantal, quien fue la suplente de Arigeli, por lo que la mexicana tuvo que pelear dos veces; el resultado fue a favor de la argentina, quien retó a Alana al final de su combate, pero 'La Rana' se ha retirado de manera oficial.

En la segunda pelea, El Abraham venció a Nando en un combate que tuvo que ser detenido para evitar más problemas en contra del miembro de Yolo Aventuras. En la tercera, Lonche y Willito dieron la más floja de todas, con este último llevándose la victoria y el dinero que estaba en juego.

Milica se corona como la primera ganadora de Supernova Génesis | ESPECIAL

De regreso con Kim Shantal, ella se enfrentó y perdió frente a Karely Ruíz, siendo la mayor perdedora de la noche con dos derrotas ante Milica y ante Karely; esta última lanzó un reto para Arigeli a pesar de su ausencia en el evento de esta noche.

Los dos últimos combates dieron de que hablar, primero con Aaron Mercury dando la mejor pelea de la noche al terminar con Mario Bautista en tan solo un minuto y 22 segundos, noqueándolo y dejándolo fuera de cualquier oportunidad de vencerlo.

Aaron Mercury se ha llevado una imponente victoria | ESPECIAL

El final tuvo a Alana en su última pelea siendo derrotada por Flor Vigna, quien ganó por decisión de los jueces de manera unánime; al final de todo, la misma Alana dio un discurso de despedida de las peleas de streamers.

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