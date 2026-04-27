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Empelotados

Milica gana su combate de Supernova, pero quiere más: Lanza reto para Alana Flores al termino de su pelea

La apuesta del productor es el proyecto más ambicioso que la plataforma ha respaldado
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:12 - 26 abril 2026
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La argentina quiere su tercer cinturón de Supernova, pero lo quiere conseguir ante una de las frecuentes en este tipo de eventos

Comenzó Supernova Strikers Génesis, y la primera sorpresa fue que la contrincante original de Milica, Arigeli no pudo reponerse de una enfermedad que la atacó apenas la noche del sábado, por lo que no pudo aparecer para pelear; sin embargo, Kim Shantal se ha salido de lo plenaeado para ella en esta noche al poner en juego una pelea más.

Kim se convirtió entonces en la rival inesperada de la influencer argentina, con esta última llevándose de manera contundente la victoria por decisión de los jueces, pero no lo dejó ahí, pues al término del combate, la sudamericana lanzó un reto a una de las protagonistas del evento central.

Arigeli pide perdón por no pelear | ESPECIAL

¿Impedirá el retiro de 'La Rana'?

Después de que le fuera entregado el cinturón Supernova, Milica dio un discurso en el que agradeció a sus fans y a todas las demás personas que la han apoyado, pero no dejó pasar la oportunidad de pedir unos minutos más para lanzar un mensaje directo hacia una de las influencers boxeadoras más famosas de la actualidad.

Si le quedó curiosidad a Alana, si le quedó curiosidad de cómo es mi boxeo la invito a pelear de vuelta. Le dije varias veces, a ver si arriba del ring se da cuenta de que tengo huevos de decirlo enfrente del público y no solamente detrás de cámaras

Considerando que la pelea de Milica fue la primera de la noche y la de Alana la última, no se sabe si la mexicana aceptará el reto de la dos veces ganadora de cinturones en Supernova dentro de las dos primeras ediciones, además de que 'La Rana' ha prometido retirarse de este tipo de eventos sea cual sea el resultado de su combate ante Flor Vigna.

Milica sobrepasa el factor sorpresa

Milica ya se había preparado para enfrentar a Arigeli, pero el hecho de no poder pelear hizo que la argentina no conociera a quien se iba a enfrentar, ya que no se bajó del compromiso a pesar de que su contrincante sería desconocida. Para sorpresa de prácticamente todos, Kim Shantal, quien pelearía más tarde una vez más, fue la que aceptó el reto.

Milica vs Kim Shantal | ESPECIAL

La pelea evidenció que la preparación de ambas fue diferente, pues ninguna de las dos sabía que se iban a enfrentar entre ellas, pero de igual manera Kim logró poner a su favor algunos momentos cortos del combate; la ganadora a pesar de todo fue Milica.

Al salir del ring después de su primer combate, Shantal comentaba con su equipo que la argentina sí pega fuerte en realidad, por lo que se le hizo muy difícil poder vencerla, incluso sabiendo que tendría que volver a aparecer horas después enfrentándose a Karely Ruíz.

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