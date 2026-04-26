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Empelotados

¿Milica tendrá nuevo video con Ángel Avid? La influencer promete "Round 2" en redes

Milica y Ángel Avid | X: @milica_yb
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 09:13 - 26 abril 2026
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Horas antes de su combate en Supernova Génesis, Milica publica misteriosa foto con su seguidor

A solo unas horas de subirse al cuadrilátero para su esperado enfrentamiento contra la española Ari Geli en Supernova Génesis 2026, la influencer argentina Milica ha vuelto a sacudir el avispero digital. La creadora de contenido publicó una fotografía junto a Ángel Avid, el seguidor que se convirtió en fenómeno viral durante 2025, acompañada de una frase que ha disparado todas las teorías: "¿Round 2?".

Milica | X: CAPTURA DE PANTALLA

LA HISTORIA DE MILICA CON ÁNGEL AVID

Para entender el revuelo, hay que remontarse al debut de Milica en el ring el año pasado. En aquel entonces, la argentina lanzó una promesa que paralizó las redes sociales: aseguró que, de ganar su combate, "debutaría" a Ángel Avid y subiría el video a sus plataformas.

La declaración generó una oleada de críticas y especulaciones debido al marcado doble sentido del mensaje. Sin embargo, la resolución de la historia fue puramente deportiva. Fiel a su estilo, Milica cumplió su palabra y publicó un video donde, efectivamente, "debutaba" al joven seguidor, pero lo hacía encima del ring en una sesión de sparring, demostrando que la verdadera intención era integrarlo al mundo del boxeo.

El timing de esta nueva publicación no es casualidad. Al lanzarla justo antes de su pelea contra Ari Geli, muchos seguidores se preguntan si Milica planea repetir la fórmula de éxito del año pasado. Las dudas que circulan en las plataformas son claras:

  • ¿Es un desafío deportivo?: ¿Veremos a Ángel Avid enfrentando un entrenamiento más intenso o incluso un rol en la esquina de la influencer?

  • ¿Estrategia de marketing?: ¿Se trata de una maniobra para desviar la atención y generar presión psicológica sobre su rival española?

  • ¿Contenido exclusivo?: Se desconoce si existe ya un video grabado o si este "Round 2" dependerá exclusivamente del resultado de su pelea en Supernova Génesis.

Por ahora, la influencer ha mantenido el silencio tras el posteo, dejando que el enigma crezca. Lo único seguro es que, gane o pierda frente a Ari Geli, Milica ha logrado que todos los ojos estén puestos no solo en su desempeño físico, sino también en lo que suceda con su seguidor más famoso tras sonar la campana final.

Ari Geli vs Milica | X: @milica_yb
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