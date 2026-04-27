Carín León rompe el silencio tras falla en Supernova y culpa a la producción del evento

El evento Supernova Génesis tuvo de todo y, aunque sobre el ring los influencers ofrecieron exhibiciones de boxeo, también se registraron fallas, especialmente durante la presentación de Carín León, quien vivió un momento incómodo por problemas de audio.

Carín León fue uno de los cantantes que ambientó el evento en la Arena CDMX/Supernova

Error en plena presentación

Previo a la pelea estelar —donde Alana Flores perdió su invicto ante la argentina Flor Vigna—, los asistentes en la Arena Ciudad de México y quienes seguían el evento en Netflix disfrutaron del show del cantante sonorense.

Carín León interpretó algunos de sus éxitos como Que Vuelvas y Según Quién, pero al final de su presentación comenzó a sonar una canción que no era suya, lo que lo tomó por sorpresa.

“Producción… esa rola no es mía”, dijo el cantante con una sonrisa nerviosa mientras esperaba que el error se corrigiera.

Supernova Genésis es el evento en el que se enfrentan influencers en peleas de box/Supernova

Improvisa y se gana al público

Ante la falta de solución, el artista optó por improvisar e interpretar a capela su canción No Es Por Acá, lo que provocó la ovación del público y reacciones positivas en redes sociales.

“Si hay algo que no le podrán reprochar nunca a Carín León es su capacidad vocal”, “Bien por Carín León de aventarse a capela su canción”, “Mis respetos para Carín León. Es un león en el escenario, sin duda”, “Pena ajena lo que le hicieron a Carín León, y él todavía disculpándose”, son algunos comentarios de usuarios.

Carín León hizo una publicación en redes para expresar su molestia tras la falla de producción/Supernova

Carín León responde tras la polémica

Tras el momento que se volvió viral, Carín León rompió el silencio y aclaró que el error fue responsabilidad de la producción del evento y no de su equipo.