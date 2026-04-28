Odin Ciani explica sus palabras contra David Faitelson: “solo exigí respeto”

La votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, que se perfilaba como un evento protocolario, derivó en un episodio de reclamos públicos entre periodistas. Durante la jornada, David Faitelson ofreció disculpas a su mentor, José Ramón Fernández, lo que generó diversas reacciones entre los asistentes, incluida la intervención de Odin Ciani.

El acto inicial estuvo marcado por el mensaje de Faitelson, quien tomó el estrado para dirigirse a Fernández. Sin embargo, la respuesta no fue unánime. Odin Ciani solicitó el micrófono para expresar su postura sobre la relación profesional y personal con su excompañero, con quien compartió años de trabajo en redacciones y coberturas deportivas.

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7

Reclamo público durante el evento

Durante su intervención, Ciani cuestionó la forma en que Faitelson ha construido su trayectoria, aludiendo al trabajo de otros colaboradores que, según su perspectiva, no han sido reconocidos públicamente.

“Se tiene que tener mucho valor Faitelson, por venir y hablar con José Ramón. Yo viví abajo, en la sombra y haciéndote el trabajo, ¿te acuerdas o no?. Yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, David, no podemos vivir pidiendo disculpas, porque ese 'anciano' (José Ramón Fernández) tan grande de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso y yo te lo vengo a exigir a ti”, declaró.

En el mismo mensaje, agregó: “Te agradezco mucho que te pares enfrente de todos como lo sabes hacer y que a partir de hoy respetes; ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto aquí de frente y que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo”.

Odin Ciani | @odinciani

Odin Ciani aclara su postura tras la polémica

Horas después, Odin Ciani recurrió a sus redes sociales para matizar su intervención y explicar el objetivo de sus declaraciones. “Yo solo exigí respeto. Solo eso y nada más. No se confundan. Respeto y nada más”, publicó.

Asimismo, en un video difundido por el periodista Ignacio Suárez, conocido como “El Fantasma”, Ciani amplió su postura sobre lo ocurrido y sobre las declaraciones previas de Faitelson.

“David se ha equivocado, habló muy mal de televisa de Azcárraga y hoy cambió su discurso. Lo que no puedes hacer es demeritar a una persona de la tercera edad que lo ayudó a crecer y los últimos años han sido muy difíciles... Yo me equivoqué al hacer lo que hice en ese escenario, yo quería decirle a David sus cosas pero ya quiero cerrar este capítulo”, explicó.

Odin Ciani salió a la defensa de José Ramón Fernández | X @odin_ciani