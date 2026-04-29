"Atlante está donde tiene que estar": Miguel Herrera da sus primeras palabras como técnico de los Potros de Hierro

Atlante se prepara para su regreso triunfal a la Liga MX y este martes confirmó lo que era un secreto a voces: Miguel Herrera será su primer director técnico en esta nueva etapa. Los Potros de Hierro volverán al máximo circuito tras la adquisición de Mazatlán y apostaron por un referente para que desde su primer torneo, el próximo Apertura 2026, estén en los primeros planos.

En ese contexto, para el 'Piojo' también será una oportunidad importante. Pese al éxito que en su momento tuvo con América, las dos últimas experiencias del mexicano en el banquillo no fueron las mejores, con una muy baja efectividad. Por ello, ahora buscará darle la vuelta a la página de esos momentos poco gratos y guiar al equipo blaugrana a la gloria.

Miguel Herrera, jugador del Atlante | MEXSPORT

"Atlante está donde tiene que estar: en Primera División.Y esto exige carácter, trabajo y resultados; ahora toca competir, estar a la altura de este escudo.¡Gracias por la oportunidad y la confianza!", fue la primera declaración que hizo Miguel Herrera, vía sus redes sociales con una publicación en Instagram luego de que el club hizo oficial su contratación.

Herrera todavía estará con TUDN en el Mundial 2026

A pesar de que ya fue elegido como el director técnico para el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División, Herrera Aguirre continuará con sus funciones como analista de TUDN al menos por un par de meses más. Así lo aseguró durante el programa de Línea de 4, donde externó su entusiasmo pero señaló que todavía estará con la televisora para la Copa del Mundo 2026.

Miguel Herrera y Juan Carlos Valenzuela en Liga MX | IMAGO7

“Muchas gracias, claro que sí acá estaremos todavía acompañándolos y haremos el mundial con ustedes, la pasaremos bien”, comentó el técnico, quien se ha consolidado como uno de los estrategas más reconocidos de la Liga MX. Además, Herrera es un ídolo de Atlante, por lo que se espera que su llegada al banquillo le dé al club identidad.

¿Desde cuándo no dirige Miguel Herrera?

El último equipo al que dirigió el 'Piojo' fue la Selección de Costa Rica, de la cual salió el 26 de noviembre de 2025. El último partido que dirigió fue el 19 del mismo mes y finalizó en empate sin goles contra Honduras en las Eliminatorias de la Concacaf; dicho resultado dejó fuera a los costarricenses de la Copa del Mundo 2026, razón por la cual la Federación dio por finalizado vínculo con Herrera.

Mientras que a nivel de clubes, Xolos de Tijuana fue el último en el cual Miguel Herrera estuvo al frente. El experimentado estratega estuvo dos torneos y medio con los fronterizos, de mediados del Clausura 2023 hasta el final del Clausura 2024. Su último partido fue la Jornada 17 de este último certamen y dicho compromiso finalizó con derrota 4-1 ante Tigres.