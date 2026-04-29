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Futbol

Pumas vs América: ¿cuál es el precio de los boletos para la Vuelta de Cuartos de Final?

Pumas vs América del Clausura 2026 |IMAGO7
Pumas vs América del Clausura 2026 |IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 22:50 - 28 abril 2026
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Las entradas para el duelo en el Olímpico Universitario salieron en preventa este martes

Con las fechas y horarios definidos para los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, la emoción de los aficionados se disparó para vivir una edición más del Clásico Capitalino, especialmente por tratarse de una Liguilla. Por ello, el interés en los boletos es fuerte y se espera un lleno en la serie.

Este martes, los tarjetahabientes del Banco Mifel pudieron entrar a la preventa de boletos para el duelo de Vuelta entre Club Universidad y América en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que ya se conocen los detalles de los precios.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7
Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

El rango de precios es de 516 pesos hasta los 781, sin considerar los cargos por servicio de la boletera, que en este caso es Ticketmaster. Hasta el momento, ninguna zona se ha agotado.

El 30 de abril se abrirá la venta general para el encuentro de Vuelta del Clásico Capitalino, y se espera que los boletos se agoten rápidamente, más con la ilusión de los aficionados auriazules en este torneo.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

La Ida de los Cuartos de Final se disputará el domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, mientras que la Vuelta se jugará una semana después, el 10 de mayo en el Olímpico Universitario.

El encuentro, en la previa, se inclina a favor de Universidad Nacional, debido al momento que viven ambos clubes y por las ventajas que ser líder da en la Liguilla.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7
Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

Precios por zona para la Vuelta del Clásico Capitalino en Cuartos de Final

  • Planta alta Pebetero: 516 pesos

  • Cabecera norte: 313.25 pesos

  • Planta baja general: 622.25 pesos

  • Palomar general: 707.50 pesos

  • Palomar Goya: 781.25 pesos

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