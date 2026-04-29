La Cámara de Diputados reconoce a Mikel Arriola por su gestión de cara al Mundial 2026

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola Peñalosa, fue distinguido este martes en un acto solemne en la Cámara de Diputados por su liderazgo y trabajo en la organización de la Copa del Mundo 2026 , evento que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia fue encabezada por la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, quien destacó la relevancia del futbol como parte de la identidad nacional y subrayó la labor realizada por Arriola en la coordinación de los preparativos del torneo internacional. Durante su mensaje, la legisladora señaló que el país se encuentra a 44 días de colocarse en el centro de la atención global con el arranque de la competencia.

En su intervención, Mikel Arriola aprovechó el foro para dar a conocer que México buscará ser sede de un nuevo torneo internacional. Se trata de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, para la cual se impulsará una candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

Mikel Arriola en la Cámara de Diputados | FMF

Asimismo, López Rabadán expresó su respaldo a la Selección Mexicana y a la Federación Mexicana de Futbol, reconociendo su papel en la representación del país a nivel internacional.

“Haciendo un reconocimiento a Mikel Arriola, hacemos un reconocimiento también a la Federación Mexicana de Futbol y, sobre todo, hacemos un gran reconocimiento a los jugadores de nuestra selección mexicana. Enhorabuena. En ustedes va nuestra ilusión, nuestra esperanza como nación”, expresó la diputada durante el evento.

La Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento a Mikel Arriola | FMF

Reconocimiento institucional y mensaje de unidad

Durante el acto, Arriola estuvo acompañado por su esposa Jimena Galindo, su hijo Santiago, así como por directivos de la FMF y de la Liga MX. La presencia de autoridades deportivas y legislativas formó parte del reconocimiento institucional a la labor realizada en la planeación del evento internacional.

Por su parte, Kenia López Rabadán reiteró la confianza de los legisladores y de la población mexicana en el desempeño del equipo nacional, destacando la responsabilidad que implica representar al país en una competencia de alcance global.

“Ustedes han asumido la responsabilidad sobre el desempeño de una selección que nos representa, nos ilusiona y nos convoca como mexicanos y mexicanas. Que tengan un camino de esperanza, emoción y logros”, añadió.

El evento concluyó con un mensaje enfocado en la unidad, en el que se señaló que tanto el desempeño de la Selección Mexicana como la organización del Mundial forman parte de un esfuerzo que representa la proyección internacional del país, así como la expectativa generada entre la población rumbo al torneo.