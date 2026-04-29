CNTE anuncia megamarcha en CDMX: ¿Cuándo y cuál será la ruta?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una megamarcha en la Ciudad de México este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, una de las fechas más representativas para la lucha sindical en el país. La movilización arrancará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia y avanzará con destino al Zócalo capitalino, atravesando algunas de las principales avenidas de la capital.

El anuncio ha encendido las alertas tanto entre automovilistas como en autoridades, debido a las posibles afectaciones en vialidades clave como Paseo de la Reforma, Eje Central y diversas calles del Centro Histórico. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un operativo oficial de desvíos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y considerar rutas alternas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció su marcha para el viernes / Redes Sociales

Las demandas del magisterio

La CNTE explicó que esta movilización responde a lo que consideran “ataques sistemáticos contra la clase trabajadora: precarización, despojo de derechos y crisis de la seguridad social”, por lo que aprovecharán la jornada para entregar su pliego petitorio nacional 2026.

Entre las principales exigencias del magisterio destacan la derogación de la Ley del ISSSTE, la abrogación de la reforma educativa impulsada en los últimos sexenios, un incremento salarial digno, democracia sindical y la reinstalación de trabajadores cesados. Además, demandan un mayor presupuesto para la educación pública, argumentando que el sector enfrenta carencias estructurales.

La movilización arranca a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia y termina en el Zócalo capitalino / Especial

Rechazo a propuesta del gobierno

De acuerdo con la organización, el Gobierno Federal ya respondió a algunas de sus peticiones, pero las propuestas no fueron bien recibidas. Entre ellas, se planteó mantener la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres, con una reducción gradual de un año cada tres años.

Sin embargo, la negativa a derogar la Ley del ISSSTE de 2007, bajo el argumento de falta de recursos, fue considerada insuficiente por la CNTE, lo que ha intensificado el tono de sus movilizaciones y su postura frente a las autoridades.

Paseo de la Reforma, Eje Central y diversas calles del Centro Histórico, se verán afectadas / Redes Sociales

Advertencia rumbo al Mundial 2026

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la advertencia de una posible huelga nacional que podría coincidir con el Mundial de Futbol 2026, evento en el que México será una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

“Sigue una huelga nacional que tácticamente hemos pensado estallar en un contexto en el que tendremos la mirada puesta en nuestro país, por ser una de las tres sedes de un evento mundial, de un Mundial de futbol”, declaró Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 Zacatecas de la CNTE.

El movimiento no descarta bloqueos en puntos estratégicos como el Estadio Banorte (antes Azteca), así como en hoteles donde se alojen delegaciones internacionales, lo que podría generar un impacto significativo a nivel global.

Entre las principales exigencias del magisterio destacan la derogación de la Ley del ISSSTE / Especial

Más movilizaciones en puerta

Tras una asamblea nacional que se extendió por más de siete horas, la CNTE ratificó su intención de avanzar hacia una huelga nacional, aunque sin definir una fecha exacta. Por lo pronto, además de la megamarcha del 1 de mayo, ya adelantaron otra movilización para el 15 de mayo, fecha emblemática para el gremio docente.

“Hoy se ratifica la unidad y se ratifica ya el estallamiento de la huelga nacional. Emplazamos al Gobierno Federal para que busque una respuesta concreta a las demandas de la CNTE”, indicó Isael González, de la sección 7 Chiapas.