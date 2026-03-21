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CNTE protesta en Chichén Itzá: así irrumpieron maestros en la pirámide de Kukulcán / VIDEO

Integrantes de la CNTE se manifestaron frente a la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:14 - 20 marzo 2026
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La manifestación sorprendió a turistas en uno de los sitios más emblemáticos del país.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una protesta en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde irrumpieron en la explanada principal frente a la pirámide de Templo de Kukulcán, generando sorpresa entre visitantes nacionales y extranjeros.

La manifestación se realizó en uno de los sitios turísticos más importantes de México. / iStock

¿Qué pasó en la pirámide de Kukulcán?

La movilización ocurrió cuando un grupo de docentes ingresó al sitio y se concentró frente al monumento, donde lanzaron consignas y desplegaron pancartas como parte de sus protestas.

De acuerdo con reportes, alrededor de 40 maestros participaron en la manifestación, que se extendió por aproximadamente dos horas en el lugar.

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como “la CNTE somos todos” y explicaron que su presencia en el sitio “no es casualidad”, sino parte de una lucha que, aseguran, continúa ante la falta de respuesta de las autoridades.

Los manifestantes lanzaron consignas y desplegaron pancartas frente al Templo de Kukulcán. / X

¿Por qué protestó la CNTE en Chichén Itzá?

Los docentes señalaron que su movilización forma parte de un paro y de una serie de acciones para exigir mejoras laborales, especialmente en temas relacionados con pensiones y servicios de salud.

Entre sus principales demandas destacan:

  • Cambios a la Ley del ISSSTE de 2007

  • Jubilaciones dignas

  • Mejor acceso a servicios médicos

Incluso denunciaron que las citas con especialistas pueden tardar meses, lo que afecta directamente a los trabajadores del sector educativo.

La CNTE busca que el Gobierno federal haga caso a sus peticiones laborales. / Redes Sociales

Protesta en pleno equinoccio y ante turistas

La manifestación ocurrió en una fecha clave, ya que coincide con el equinoccio de primavera, cuando miles de personas visitan la zona arqueológica para observar el fenómeno de luz y sombra en la pirámide.

Pese a la protesta, los docentes permitieron el paso controlado de turistas, quienes presenciaron la movilización mientras recorrían el sitio.

Además, la protesta se realizó después de un evento relacionado con el Mundial 2026, lo que aumentó la visibilidad de la manifestación.

La movilización sorprendió a turistas que visitaban el sitio durante el equinoccio de primavera. / iStock
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