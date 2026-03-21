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CNTE protesta en Chichén Itzá: así irrumpieron maestros en la pirámide de Kukulcán / VIDEO
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una protesta en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde irrumpieron en la explanada principal frente a la pirámide de Templo de Kukulcán, generando sorpresa entre visitantes nacionales y extranjeros.
¿Qué pasó en la pirámide de Kukulcán?
La movilización ocurrió cuando un grupo de docentes ingresó al sitio y se concentró frente al monumento, donde lanzaron consignas y desplegaron pancartas como parte de sus protestas.
De acuerdo con reportes, alrededor de 40 maestros participaron en la manifestación, que se extendió por aproximadamente dos horas en el lugar.
Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como “la CNTE somos todos” y explicaron que su presencia en el sitio “no es casualidad”, sino parte de una lucha que, aseguran, continúa ante la falta de respuesta de las autoridades.
¿Por qué protestó la CNTE en Chichén Itzá?
Los docentes señalaron que su movilización forma parte de un paro y de una serie de acciones para exigir mejoras laborales, especialmente en temas relacionados con pensiones y servicios de salud.
Entre sus principales demandas destacan:
Cambios a la Ley del ISSSTE de 2007
Jubilaciones dignas
Mejor acceso a servicios médicos
Incluso denunciaron que las citas con especialistas pueden tardar meses, lo que afecta directamente a los trabajadores del sector educativo.
Protesta en pleno equinoccio y ante turistas
La manifestación ocurrió en una fecha clave, ya que coincide con el equinoccio de primavera, cuando miles de personas visitan la zona arqueológica para observar el fenómeno de luz y sombra en la pirámide.
Pese a la protesta, los docentes permitieron el paso controlado de turistas, quienes presenciaron la movilización mientras recorrían el sitio.
Además, la protesta se realizó después de un evento relacionado con el Mundial 2026, lo que aumentó la visibilidad de la manifestación.
CNTE IRRUMPE EN CHICHÉN ITZÁ DURANTE EQUINOCCIO— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 20, 2026
Integrantes de la CNTE ingresaron a la zona arqueológica y protestaron frente al Templo de Kukulcán en pleno Equinoccio de Primavera, uno de los eventos con mayor afluencia en el sitio.
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