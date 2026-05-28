¿Habrá aguinaldo para adultos mayores del INAPAM? Esto es lo que debes saber

Muchos adultos mayores se preguntan si en 2026 recibirán aguinaldo por formar parte del INAPAM, especialmente quienes cuentan con la credencial que les permite acceder a descuentos y diversos beneficios. Sin embargo, el instituto aclaró que este pago no se entrega de manera automática ni funciona como un apoyo universal.

El llamado “aguinaldo INAPAM” únicamente aplica para las personas mayores de 60 años que actualmente trabajan de manera formal mediante el programa de Vinculación Productiva, un esquema impulsado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para facilitar oportunidades laborales a este sector de la población.

El aguinaldo para las personas mayores por parte del INAPAM no aplica / Magnific

El INAPAM no deposita directamente el aguinaldo

De acuerdo con la información oficial, el INAPAM no entrega ni deposita el aguinaldo directamente. La institución únicamente sirve como intermediaria entre adultos mayores y empresas privadas que ofrecen empleos formales con prestaciones de ley.

Esto significa que el pago del aguinaldo corre completamente a cargo de los empleadores y no del gobierno federal ni del propio instituto. La Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a las empresas a otorgar esta prestación a todos sus trabajadores formales, incluidos los adultos mayores contratados mediante Vinculación Productiva.

Por ello, contar únicamente con la credencial del INAPAM no garantiza recibir este beneficio económico en diciembre.

El aguinaldo para personas del INAPAM sólo corresponde para aquellas que trabajan en alguna empresa / Magnific

¿Quiénes sí recibirán aguinaldo en 2026?

El beneficio aplica exclusivamente para adultos mayores que: Tengan un empleo formal mediante el programa Vinculación Productiva

Cuenten con contrato laboral activo

Reciban salario registrado ante la empresa

Estén dados de alta conforme a la Ley Federal del Trabajo

En contraste, quienes únicamente reciben la Pensión del Bienestar no tienen derecho al aguinaldo, ya que este apoyo social no constituye una relación laboral.

Tampoco aplica para personas adultas mayores que participan en programas de empacado voluntario en supermercados, debido a que esa actividad es considerada social y no genera antigüedad, prestaciones ni derechos laborales.

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo mínimo corresponde a 15 días de salario por cada año trabajado / Magnific

¿Cuánto dinero recibirán de aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo mínimo corresponde a 15 días de salario por cada año trabajado y debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026.

En el caso de los trabajadores vinculados mediante el programa del INAPAM, el salario promedio estimado para este año ronda los 9 mil 451 pesos mensuales, aunque esto puede variar dependiendo de la empresa, el tipo de jornada y el puesto desempeñado.

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando en cuenta el salario base de cada trabajador. Además, si una persona deja de trabajar antes de diciembre, aún conserva el derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado, misma que deberá entregarse dentro del finiquito.

La legislación también establece que ningún patrón puede sustituir el aguinaldo por regalos, despensas, mercancía o vales.

El programa Vinculación Productiva del INAPAM busca facilitar oportunidades laborales para adultos mayores / Magnific

¿Cómo funciona el programa Vinculación Productiva?

El programa Vinculación Productiva del INAPAM busca facilitar oportunidades laborales para adultos mayores en distintas empresas privadas del país.

Las vacantes abarcan áreas como: Atención al cliente

Comercio

Servicios

Actividades administrativas

Empleos por hora o jornada completa

Las compañías participantes están obligadas a ofrecer sueldo base, prestaciones de ley y registro ante el seguro social. En algunos casos, incluso pueden brindar condiciones superiores a las mínimas marcadas por la Ley Federal del Trabajo.

Quienes aún no cuentan con la credencial pueden obtenerla de manera gratuita / Magnific

Requisitos para obtener empleo y acceder al aguinaldo

Las personas interesadas en ingresar al programa deben cumplir con los siguientes requisitos: Tener 60 años o más

Presentar credencial INAPAM vigente

Mostrar identificación oficial con fotografía

Llenar solicitud de inclusión social

Posteriormente, el solicitante debe acudir a una entrevista con un promotor del programa, quien evaluará el perfil laboral y la disponibilidad de la persona para canalizarla a alguna empresa. Después se agenda una entrevista directa con el empleador.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Quienes aún no cuentan con la credencial pueden obtenerla de manera gratuita en cualquier módulo del instituto presentando: Acta de nacimiento

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