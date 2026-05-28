Ya no podrás vender perros y gatos libremente en redes sociales en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales que establece que la venta de perros y gatos en redes sociales y plataformas digitales solo podrá realizarse por personas físicas o morales con registros y autorizaciones oficiales.

De acuerdo con el dictamen, cualquier publicación, promoción o difusión de venta de animales en medios electrónicos deberá cumplir con estos requisitos, con el objetivo de regular la comercialización y evitar prácticas informales o sin supervisión.

La Ciudad de México aprobó nuevas reglas para frenar la venta informal de perros y gatos en redes sociales. / iStock

¿Qué dice la reforma sobre la venta de animales en internet?

La modificación legal establece que únicamente quienes cuenten con permisos vigentes podrán ofrecer o publicar la venta de perros y gatos en redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio electrónico.

El Congreso capitalino argumentó que la medida busca dar orden a la comercialización de animales de compañía y reducir el uso de espacios digitales para ventas no reguladas.

Solo personas con permisos y registros oficiales podrán ofrecer perros y gatos en internet en CDMX. / iStock

Registro de personas maltratadoras y nuevas atribuciones a la AGATAN

La reforma también establece que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) será responsable de administrar el Registro de Personas Maltratadoras de Animales, donde se concentrará información de personas sancionadas o sentenciadas por maltrato o crueldad animal.

Este registro podrá ser consultado en procesos relacionados con adopción, crianza y reproducción de animales de compañía.

Se reconoce la figura de rescatista independiente

Otro de los cambios aprobados es el reconocimiento legal de la figura de Persona Rescatista Independiente, que aplica a quienes realizan rescate, rehabilitación y resguardo de animales de forma voluntaria, sin pertenecer a instituciones gubernamentales u organizaciones civiles.

Estas personas podrán realizar actividades como atención veterinaria, búsqueda de hogares temporales y promoción de adopción responsable.