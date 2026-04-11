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Futbol

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Mazatlán Jornada 14 Clausura 2026?

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Mazatlán Jornada 14 Clausura 2026? | RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco 15:01 - 11 abril 2026
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El equipo de Efraín Juárez buscará cerrar de gran manera el semestre; los de Sergio Bueno se despiden

El cierre del Clausura 2026 comienza a tomar forma y el partido entre Universidad Nacional y Mazatlán se perfila como uno de los encuentros más importantes de la Jornada 14 de la Liga MX. Con la fase final cada vez más cerca, ambos equipos llegan con objetivos muy distintos, pero con la misma urgencia de sumar puntos.

El conjunto universitario atraviesa un momento positivo que lo ha metido en la conversación por los puestos altos de la tabla, mientras que Mazatlán busca salir del fondo y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar. Este enfrentamiento podría marcar el rumbo de ambos clubes en la recta final del torneo.

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT

Pumas quiere consolidarse como candidato a la Liguilla

El equipo del Pedregal ha sabido aprovechar los tropiezos de sus rivales directos para escalar posiciones en la tabla. Con una ofensiva que ha respondido en momentos clave, los dirigidos por Efraín Juárez han encontrado regularidad en el cierre del campeonato.

Jugar en casa representa una ventaja importante para Pumas, que entiende que estos partidos son determinantes si quiere evitar el repechaje y asegurar un lugar directo en la Liguilla. La presión está en mantener el ritmo y no dejar escapar puntos ante un rival que llega en desventaja.

Fábio Gomes, de Mazatlán, en festejo de gol ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Mazatlán se juega sus últimas oportunidades en el torneo

Por su parte, Mazatlán encara el partido con la necesidad urgente de sumar, especialmente fuera de casa. La irregularidad a lo largo del torneo lo ha relegado en la clasificación, por lo que un resultado positivo podría representar un punto de inflexión en su temporada.

Los Cañoneros saben que una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificar, mientras que un triunfo podría devolverlos a la pelea en un torneo donde varios equipos han dejado puntos en el camino. Este contexto convierte el duelo en una oportunidad clave para recortar distancias.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs Mazatlán?

  • Fecha: Domingo 12 de abril de 2026

  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

  • Horario: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Las Estrellas, ViX, TUDN

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