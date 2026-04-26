Katia Itzel García en nueva polémica: recibe insultos de la afición y no marca penalti ante Chivas

Momento tenso se vivió en el Chivas vs Tijuana cuando la afición se desató en contra de la silbante del encuentro Katia Itzel García después de que amonestara a Daniel Aguirre; la reacción en las tribunas causaron furor.

Y es que una parcialidad de las tribunas empezaron a gritar “culer**” hacia la persona de la árbitra central desatando el bullicio en el estadio mientras se realizaba el desenlace del encuentro, esto antes de que llegara la polémica sobre un penal en la parte final.

Katia Itzel en el Akron l IMAGO7

¿Cómo fue la polémica?

¿Y ESTO? 😳🔥



Después de amonestar a Daniel Aguirre la afición de Chivas comenzó a gritarle: “Culer**” a Katia.



La gente está muy metida con la central.



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/oqq6lhsaIZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 26, 2026

Ya en tiempo agregado, se marcó un penal a favor de Chivas por una mano en el área. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, Katia Itzel García decidió anular la sanción, lo que desató la molestia de la afición, consciente de que con esa decisión se esfumaba la última oportunidad de asegurar el liderato general.

El posible penalti fue una mano de un jugador fronterizo cuando el elemento de las Chivas disputaba el esférico por lo alto; sin embargo, el balón tuvo algunos rebotes y pegó en la mano en el área derivando la marcación; sin embargo, hubo rectificación.

Katia Itzel echó para atrás el penal para Chivas | MexSport

Chivas se quedó sin liderato

El Rebaño perdió la oportunidad de quedarse con el liderato general luego de empatar sin anotaciones ante Tijuana en casa luego de que minutos antes los Pumas habían hecho su trabajo venciendo a los Tuzos del Pachuca para superar al rebaño en la tabla de clasificación.

El equipo dirigido por Gabriel Milito dejó escapar una ocasión histórica frente a su afición y no logró cerrar el campeonato como puntero, en una noche gris en la que el conjunto rojiblanco se desdibujó en el momento clave.

Hormiga González no pudo volver a ser campeón de goleo | MexSport

Por su parte, Armando González tuvo una actuación discreta. Sin generar demasiadas oportunidades claras, no logró marcar el gol que lo hubiera metido de lleno en la lucha por el título de goleo junto a Joao Pedro, despidiéndose de su afición con cuatro partidos consecutivos sin anotar.