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Futbol

“Primero que sea convocado”: Chaco Giménez habla sobre Santiago y su llegada al Tri

Chaco Giménez esperaba más de Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:41 - 07 mayo 2026
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Christian Giménez reveló que Santiago todavía no tiene definida su fecha de incorporación a la Selección Mexicana, aunque destacó que el delantero ya no presenta dolor tras su lesión

Christian Giménez habló sobre la incorporación de Santiago Giménez a la concentración de la selección mexicana, luego de finalizar su participación con su club en Europa.

Santiago Giménez ya no presenta dolor y busca cerrar fuerte la temporada

“No sé, porque el 25 termina su último partido. Y ahí se verá. La intención primero es que sea convocado”, comentó Chaco sobre la fecha en la que Santi podría integrarse al combinado nacional.

Santiago Giménez | X: @acmilan

Además, el exjugador se mostró optimista respecto al estado físico de su hijo y al cierre de temporada que vive en el Viejo Continente, donde todavía pelea por un lugar en la próxima edición de la Champions League.

Se siente muy bien, esperando que pueda clasificar a Champions. Que él siga sumando minutos; sobre la lesión no tiene dolor

Santiago Giménez ha retomado actividad en las últimas semanas tras superar molestias físicas y mantiene el objetivo de cerrar de buena forma la campaña antes de reportar con la selección mexicana.

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Chaco Giménez ve fuerte a Cruz Azul y pone a Pumas como favorito ante América

Además, Chaco Giménez también habló del buen momento que está viviendo Cruz Azul. El exjugador celeste espera que la final sea La Máquina ante los Tuzos. 

Destacó también la llave entre América y Pumas y señaló que los universitarios son los favoritos para avanzar a la semifinal del Clausura 2026.

Pumas y América empatan 3-3, en la Ida de Cuartos. l IMAGO7
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