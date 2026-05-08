"Los dueños de los jugadores son los clubes": 'Piojo' Herrera opina sobre lo ocurrido con Selección Mexicana

Los jugadores fueron los que menos tuvieron la culpa. La concentración de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX previo a la Copa del Mundo 2026 en medio de la polémica y Miguel Herrera, nuevo director técnico de Atlante y exentrenador del Tri, tiene clara su postura: no fue un tema de los futbolistas.

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué pasó con la Selección Mexicana?

Todo comenzó cuando se dio a conocer que Toluca recibió permiso para contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega en la Semifinal de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf. De acuerdo con Antonio Mohamed, hubo aprobación tanto de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Pero más allá de los permisos, la situación provocó molestia, principalmente en Chivas, y Amaury Vergara pidió a sus seleccionados volver a Guadalajara. Al final, tanto los convocados del Rebaño como de los Diablos tuvieron que presentarse en la concentración del Tri, pero la controversia quedó presente de cara al torneo de la FIFA.

Erik Lira y Carlos Rodríguez festejan junto a Jesús Gallardo en un partido de México | MEXSPORT

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre lo ocurrido con Selección Mexicana?

Esta no es la primera ocasión que antes de un Mundial, la Selección Mexicana concentra con tanto tiempo de anticipación. Pero independientemente de la lógica detrás de esta decisión, para el 'Piojo' Herrera, quienes se ven perjudicados por una situación así son los jugadores.

El estratega de Atlante señaló que al final los futbolistas se ven en la disyuntiva entre cumplir con su compromiso en el Tri o con su equipo, que es el que paga su salario. "A mí me parece que la verdad que fue más la parte administrativa, de justicia".

Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Acá los dueños de los jugadores son los clubes, no es la selección. Y entonces ellos, si dice el dueño de su club, ven para acá, usted te paga, tiene el contrato", y también consideró que no era viable que castigaran a los jugadores por no presentarse a una concentración de la Selección.