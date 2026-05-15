FA Cup: ¿Cuándo y dónde ver Chelsea vs Manchester City?

El enfrentamiento entre Chelsea y Manchester City, correspondiente a la Gran Final de la FA Cup, se llevará a cabo el próximo 16 de mayo de 2026. El pitido inicial está programado para llevarse a cabo en las primeras horas del día sábado en el emblemático Wembley Stadium. Ambos conjuntos buscarán la gloria en uno de los torneos más prestigiosos del futbol inglés.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP

El Chelsea llega a este compromiso tras una racha irregular en sus últimas cinco presentaciones, donde solo ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas. Los Blues empataron recientemente ante el Liverpool (1-1), tras haber caído frente al Nottingham Forest (1-3). Su único triunfo en este periodo fue precisamente en la Copa FA contra el Leeds United (1-0), mientras que sufrieron sendas derrotas ante el Brighton (3-0) y el Manchester United (0-1). Por su parte, el Manchester City atraviesa un momento pletórico con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El equipo de los ciudadanos viene de golear al Crystal Palace (3-0) y al Brentford (3-0). Previamente, igualaron en un vibrante duelo ante el Everton (3-3), vencieron al Southampton (2-1) en la Copa FA y superaron al Burnley (0-1).

Manchester City l AP

El registro histórico reciente favorece ampliamente al Manchester City, que ha dominado los últimos cinco enfrentamientos con cuatro victorias y un solo empate. El encuentro más cercano entre ambos tuvo lugar el 12 de abril de 2026 en la Premier League, donde el equipo de Manchester se impuso con un contundente 0-3 en Stamford Bridge. Otros resultados incluyen un empate (1-1) en enero de 2026 y victorias de los "Citizens" por 3-1, 0-2 y un 4-2 en un amistoso de clubes disputado en agosto de 2024.

Chelsea vs Leeds United | AP

¿Cuándo y dónde ver el Chelsea vs Manchester City?

FECHA: Sábado 16 de mayo

HORA: 08:00 (hora centro de México).

LUGAR: Wembley Stadium, Londres, Reino Unido .

TRANSMISIÓN: FOX ONE.