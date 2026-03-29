El amargo momento de Álvaro Fidalgo con un aficionado tras el México vs Portugal

La noche que debía ser de ensueño para Álvaro Fidalgo terminó con un sabor agridulce. Tras cumplir el sueño de debutar con la Selección Mexicana en el partido ante Portugal, el mediocampista naturalizado se vio envuelto en un tenso incidente con un asistente durante la reinauguración del Estadio Banorte.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

AFICIONADO HACE ENOJAR A FIDALGO

Pese al ambiente festivo por el regreso del "Maguito" a la cancha del Estadio Azteca, pero ahora como seleccionado nacional, el comportamiento de un seguidor empañó el cierre de la jornada, provocando la molestia visible del jugador del Tri.

Al finalizar el encuentro, Fidalgo se acercó a las gradas para interactuar con la afición que coreaba su nombre. Las cámaras de TUDN captaron el momento exacto en que un aficionado, vestido de manera peculiar, le entregó un balón y un marcador para solicitarle su autógrafo, sin embargo, esta petición tuvo un desenlace desafortunado. El volante accedió amablemente a plasmar su firma al aficionado, pero el conflicto estalló segundos después.

Aficionado molesta a Fidalgo | CAPTURA DE PANTALLA

Tras firmar el balón, Fidalgo retuvo el plumón por un instante para continuar atendiendo a otros niños y jóvenes que estiraban sus camisetas, sin embargo, el dueño del marcador, de forma agresiva, le arrebató el objeto de las manos al futbolista, interrumpiendo bruscamente la dinámica.

Desconcertado y con un semblante de evidente enojo, Fidalgo fijó la mirada en el sujeto antes de decidir retirarse definitivamente hacia los vestidores, dejando a decenas de personas sin la posibilidad de obtener un recuerdo del seleccionado.

SEÑALAN AL AFICIONADO EN REDES SOCIALES

La situación no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde usuarios identificaron rápidamente al involucrado. Según diversos reportes en plataformas digitales, el individuo es señalado por ser un revendedor recurrente de artículos autografiados.

Esta práctica ha generado una ola de críticas entre la afición mexicana, quienes lamentan que la actitud de una sola persona afectara la experiencia de los demás seguidores y empañara el protocolo de atención de Fidalgo en su primera noche como seleccionado nacional.