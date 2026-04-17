Rafael Lebrija destapa presunto boicot de la FMF al Toluca campeón en 2002: ‘No querían que ganáramos’

Hoy en día Toluca se encuentra, como se dice coloquialmente: 'en los cuernos de la Luna', con el pase a la Semifinales de la Concacaf Champions Cup y con el Bicampeonato de Liga MX, buscando esta temporada conseguir el doblete, algo que muy pocos equipos en la historia de la Liga MX han logrado.

Rafael Lebrija, presidente de los Diablos Rojos entre 1997 y 2005, también estuvo al frente de un proyecto choricero exitoso, que en la cancha fue comandado por José Saturnino Cardozo, Hernán Cristante, Salvador Carmona, entre otros destacados jugadores que dominaron el balompié mexicano a finales de los años 90 y principios del nuevo milenio.

Esta escuadra era tan dominante que, según el propio Lebrija, ni la Federación Mexicana de Futbol, pudo impedir su éxito. Y es que para el expresidente escarlata, el ente rector del futbol nacional trató de boicotear el título que consiguieron en el Apertura 2002.

"Al Toluca le tenían envidia por el éxito que habíamos tenido y ganamos ese campeonato en 2002", sentenció Rafael Lebrija en entrevista con René Tovar para RÉCORD.

"ME LO QUITARON"

Rafael Lebrija l MEXSPORT

Según Lebrija, la Federación Mexicana le quitó al entrenador Ricardo Antonio La Volpe, para que dirigiera a la Selección Mexicana, sólo para que los Diablos Rojos no consiguieran el título en esa campaña, argumentando que no existía urgencia para que 'El Bigotón' tomara las riendas del representativo nacional, pues recién había finalizado el Mundial de Corea-Japón 2002, sin Eliminatorias a la vista, ni competencias oficiales del Tri.

Ricardo La Volpe en el salón de la fama l MEXSPORT

"Me quitaron a La Volpe para llevárselo a Selección Mexicana cuando estaba yo jugando la Liguilla. Cosa que fue mal hecha para que no ganara el Toluca y perdón que lo diga en esa forma pero así fue y ganamos.

"No querían que ganara el Toluca. Habíamos tenido éxito, ganamos 98, 99, 2000 y me lo quitaron (a La Volpe) para que no ganáramos en 2002. Porque no había necesidad de quitarlo, había tiempo y todo y con qué objeto. Imagínese por qué me lo quitan cuando no había necesidad por tiempos, no tenía nada que hacer, dizque para ver jugadores", señaló en Lebrija.

El 23 de octubre de 2002, después de transcurridas 14 Jornadas del torneo Apertura de ese mismo año, El Bigotón fue nombrado oficialmente, nuevo director técnico de la Selección Mexicana y su primer partido como entrenador del Tri fue hasta el 7 de febrero de 2003 ante Argentina a la que venció 1-0 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

TOLUCA CAMPEÓN

Rafael Lebrija tras la final contra Necaxa en 1998 l MEXSPORT

A pesar de no contar con La Volpe en el banquillo, por lo que restó de la temporada regular y la posterior Liguilla, los Diablos Rojos consiguieron alzar el título de una manera inverosímil, con otro cambio de entrenador, en plena Liguilla.

Tras la salida de Ricardo Antonio, Wilson Graniolatti tomó el timón del conjunto mexiquense para cerrar el torneo regular y afrontar la Liguilla, pero una llamada de Lebrija con La Volpe, provocó el enojo del argentino, quien renunció tras perder la Ida de los Cuartos de Final 2-1 ante Chivas.

"Wilson renunció y no hubo poder humano que lo convenciera de lo contrario, fui con su hermano, Milton, y él le decía: es tu compadre, tu íntimo amigo, La Volpe', a quien le estoy pidiendo el consejo, que era el director técnico que me quitaron", recordó el expresidente de los Diablos Rojos.

Para el juego de Vuelta ante el Rebaño Sagrado, Alberto Jorge se hizo cargo del equipo, remontaron la eliminatoria, avanzaron a Semifinales donde dieron cuenta del Santos con global de 7-4, para después consagrarse Campeón ante Morelia con un contundente 4-2.

RELACIÓN CON VALENTÍN DIEZ

Valentín Diez l MEXSPORT

Con cinco títulos de Liga bajo el brazo, en 2007, Rafael Lebrija dejó el cargo como presidente del club del Estado de México y a diferencia de los que se podría pensar, por lo exitosa de su gestión, no terminó del todo bien con el dueño del equipo Valentín Diez, algo que a la fecha aún lamenta.

"Tuve diferencias con Valentín, era mi íntimo amigo, uña y carne, fuimos compañeros de pupitre, viajamos juntos y todo. Y luego no sé que le pasó, me dijo que era yo muy presuntuoso. Yo creo que le dio coraje porque todo mundo creía que yo era el dueño de Toluca, porque era al que veían en la radio, en la televisión, prensa escrita, ahí estaba yo, porque él no quería aparecer.